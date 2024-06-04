Давят с боков: какую тактику применяют ВС РФ, чтобы зайти в Часов Яр, — боец ВСУ

Украинские военные активно используют дроны, чтобы 24/7 следить за перемещениями россиян под Часовым Яром. Вследствие этого враг не может применить свои резервы, потому что их сразу уничтожат.

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Российское подразделение попыталось прорваться в Часов Яр на бронемашине и заехал в микрорайон Канал на востоке населенного пункта. Однако бойцы ВСУ прорыв быстро обезвредили и в дальнейшем отражают атаки. Особая сложность в том, что восточная окраина городка находится на другой стороне водной преграды. О деталях боев в Часовом Яру боец ВСУ Кирилл Сазонов рассказал в эфире портала "Киев 24".

Сазонов объяснил, что происходит в Часовом Яру, утром 4 июня. По его словам, два дня назад ВС РФ направили на восточные улицы города одну бронемашину с десантом, но успеха не было: всю живую силу врага обезвредили. По его словам, именно такова тактика российского командования: небольшие группы пытаются прорваться внутрь. Бойцам ВСУ особенно трудно в микрорайоне Канал на востоке. Но город и дальше под контролем Украины, сказал военнослужащий.

"В Часов Яр они не зашли до сих пор. Тяжелее всего сейчас в микрорайоне Канал, потому что он по ту сторону канала и враг давит на него с трех сторон", — услышали журналисты.

Также боец описал, какую тактику применяют ВС РФ для прорыва в Часов Яр, и объяснил, почему это им не удается.

У врага есть резервы в данном направлении и он мог бы бросить их на первую линию. Любые движения российских подразделений видят украинские дроны, и после этого все уничтожается при попытке продвинуться вперед.

Однако, аналогичная ситуация и в ВСУ: украинцы также не могут пошевелиться, потому что каждое движение видят БПЛА противника.

"Они не могут позволить себе, как и мы не можем позволить, бросить все резервы к линии боевого соприкосновения, потому что наши дрончики будут работать 24/7 и все уничтожат", — сказал Сазонов.

Часов Яр — город к востоку от Константиновки и Краматорска, который с зимы 2024 года штурмуют подразделения ВС РФ. На онлайн карте боевых действий DeepState можно увидеть, что россияне подошли к восточным окраинам города. Последние изменения в данной точке состоялись 31 мая, когда россияне несколько продвинулись на северном фланге. Канал, о котором упомянул Сазонов, — это микрорайон, являющийся обособленным выступом по ту сторону водоема на восточной окраине города.

Бои в Часовом Яру — ситуации по состоянию на 4 июня Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 3 июня указывается, что ситуация на Краматорском направлении, к которому относят Часов Яр, является напряженной: россияне атаковали пять раз. Впрочем, есть и гораздо более горячие точки: под Северском (на 30 км севернее) ВС РФ штурмовали 24 раза, под Покровском (в 40 км южнее) — 30 раз.

Ранее Фокус приводил заявление бойца ВСУ о том, какие силы враг сосредоточил возле Часового Яра. По его словам, речь идет о 20-25 тыс. человек живой силы и соответствующем количестве военной техники. Потери, которые несет противник на данном направлении, компенсируются за счет мобилизованных россиян и за счет старых бронемашин, которые отправляют на фронт.

Напоминаем, продолжаются боевые действия под Харьковом: военные показали, как происходят уличные бои в Волчанске. Тем временем эксперты пытаются выяснить, куда будут наступать ВС РФ. Одно из направлений — Краматорско-Славянская агломерация, другое — поселок Золочев в Харьковской области.