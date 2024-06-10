Пехотные атаки и танковые штурмы: ВС РФ пытаются взять в клещи Часов Яр, — ВСУ

По словам спикера 26-й артиллерийской бригады Олега Калашникова, поначалу ВС РФ пытались прорваться через фланги. Но после серии неудач перешли к тактике прямых штурмов.

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Российские войска активизировали наступление в районе Часового Яра: задействуется бронетехника, танки, а за ними идет пехота. Город пытаются взять в клещи, проводятся и лобовые штурмы. Об этом в эфире телемарафона рассказал Олег Калашников, спикер 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича.

"Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр, — объяснил Дашкевич. — Это именно направление Богдановка-Калиновка. Также Ивановское-Ступочки, Клещиевка, Андреевка".

Поначалу ВС РФ пытались прорваться через упомянутые фланговые направления, но после серии неудач перешли к тактике прямых штурмов города. Хотя при этом выше потери личного состава.

Не первый день остается напряженным положение в микрорайоне "Канал". Оккупационная группировка проводит разные атаки: пехотные штурмы чередуют с механизированными атаками. В ряде случаев используется и колесный транспорт в попытке прорыва через зону поражения. Но, по словам представителя ВСУ, город пока остаться под контролем Украины, а локации противника уничтожаются.

"Недавно именно в Калиновке были такие качели, то враг, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то враг уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом", — уточнил Калашников.

С апреля в районе Часового Яра российские войска все чаще используют механизированную составляющую, хотя прежде по преимуществу были штурмовые пехотные группы из 8-12 человек. Сейчас же в ход идет бронированная техника для пехоты и танки.

На сегодня минометные батареи и FPV-дроны (сбрасывающие боеприпасы в особенности) — главное, что наносит огневое поражение противнику. Следующей в списке наиболее эффективных сдерживающих средств идет ствольная артиллерия и РСЗО.

"У нас стало больше выстрелов на сегодня. Ну и конечно самое главное — это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону", — сказал Калашников.

Напомним, что накануне, 9 июня, СМИ сообщили, что ВС РФ зашли в Часов Яр. Но в ВСУ эти данные опровергли.

Также сообщалось, что новая разработка РЭБ "отключает двигатели дронов на лету". Вместе с тем в РФ не хватает комплектующих для выпуска прошлой версии детектора БПЛА.