В зоне досягаемости ATACMS только 16% территории РФ: США ограничили возможности ВСУ, — ISW

По словам аналитиков, политика США по-прежнему защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России.

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Изменение политики администрации президента США Джо Байдена, которое позволило Украине использовать американское оружие для ударов по некоторым российским военным объектам на территории РФ, сократило зону, где могут укрыться российские войска и бронетехника только на 16%. Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 9 июня.

84% территорий, которые могли бы оказаться в радиусе действия украинских ракет ATACMS, по-прежнему от них защищены.

Ограничения США, по сути, создали масштабное убежище — территория теоретически находится в пределах досягаемости американского оружия, но по ней украинским силам запрещается наносить удары американским оружием. В районах близких к границе находятся российские командные пункты, здесь проходит логистика и тыловое обеспечение для российских военных операций в Украине.

Карта возможных ударов по территории РФ

"Политика США по-прежнему защищает подавляющее большинство оперативного и глубокого тыла России", — отмечают американские аналитики.

Разрешение наносить ограниченные удары по РФ, которое США предоставили Украине в мае 2024 года, отрезает только 16% от возможной территории для ударов американским оружием: по этой сравнительно небольшой зоне ВСУ могли бы наносить удары управляемыми боеприпасами HIMARS (GMLRS) в Белгородской, Курской и Брянской областях.

Вместе с тем, по словам аналитиков, еще далеко не ясно, могут ли украинские силы обстреливать и эти области. Высокопоставленные лица из руководства США сообщили, что Украина может наносить удары по РФ для контрбатарейного огня и по районам, географически привязанным к Харьковской области.

Напомним, что ВС РФ пытаются взять в клещи Часов Яр, проводят пехотные атаки и танковые штурмы.

Также сообщалось, по оценкам ISW, войска РФ захватили Ивановку в Луганской области.