ППО під Москвою ослаблена: партизани знищили станцію супутникового зв'язку ЗС РФ (відео)

За інформацією руху "АТЕШ", агентам вдалося нашкодити противнику і тим самим знищити установку Р-441 "Ливень". Систему управління 584-го зенітного ракетного полку порушено.

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У Московській області вдалося знищити станцію супутникового зв'язку, що значно послаблює системи протиповітряної оборони в регіоні. Про це йдеться в публікації в Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ" від 12 червня.

За даними підпілля, одному з агентів напередодні вдалося провести диверсію і знищити станцію супутникового зв'язку Р-441 "Ливень". Вона розташовувалася на території міста Клин у Московській області. А якщо точніше — у місці, де розміщувався 584-й гвардійський зенітний ракетний полк.

"Ця станція супутникового зв'язку забезпечує зв'язок у стратегічній та оперативній ланках управління російської армії. Внаслідок знищення цієї станції значно порушено систему управління згаданого зенітного ракетного полку", — йдеться в повідомленні.

Ба більше, як продовжують в "АТЕШ", система протиповітряної оборони всієї Московської області була значно ослаблена після цієї події.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що партизани зіпсували роботу важливого логістичного вузла РФ. В "АТЕШ" повідомили, що вони ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших.

23 травня з'явилася інформація, що партизани послабили ППО росіян у Смоленську і тепер у регіон частіше можуть залітати невідомі БПЛА. За інформацією партизанського руху, один з агентів "атакував" зовнішню телекомунікаційну шафу вишки зв'язку, якою користувалася 49-та зенітна ракетна бригада ЗС РФ. Тепер ударів по військових об'єктах противника стане більше.