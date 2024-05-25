Провели диверсію: партизани зіпсували роботу важливого логістичного вузла РФ (мапа, відео)

В опорі групи "АТЕШ" повідомили, що вони ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших.

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Агент руху опору здійснив диверсію на залізниці в Ярославлі. Про це повідомили партизани "АТЕШ".

Зазначається, що агент знищив релейну шафу, що призвело до неполадок у роботі найближчої залізничної станції "Полянки".

За словами партизан, Ярославль є важливим логістичним вузлом, який росіяни використовують у військових цілях.

"Завдяки успішній диверсії ми ускладнили транспортування продукції військового призначення таких компаній, як "Ярославський радіозавод", Рибінський завод "Сатурн", конструкторське бюро "Луч" та інших", — ідеться в повідомленні.

Крім того, партизани руху "АТЕШ" також анонсували нові операції, які мають наблизити кінець наявного в Російській Федерації режиму.

Диверсія в Ярославлі

Зазначимо, раніше партизани повідомляли, що РФ відновлює аеродроми в глибині Криму. Окупанти намагаються захиститися від українських ударів і побудувати підземні укриття.

Також вони повідомляли, що в ніч на 24 травня в Алушті було уражено вузол зв'язку російських окупантів. В опорі зазначили, що під удар потрапила колишня українська військова частина, яку тепер використовують росіяни.