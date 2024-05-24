Удар по Джанкою: РФ відновлює аеродроми вглибині Криму, – АТЕШ (фото)
Окупанти намагаються захиститися від українських ударів та побудувати підземні укриття, повідомляють партизани.
Після успішного удару по аеродрому у Джанкої окупанти відновлюють летовища вглибині тимчасово окупованого Криму. Про це повідомляє рух "АТЕШ" у телеграм-каналі.
Агенти руху з російських підрозділів зазначають, що вони розпочали евакуацію частини особового складу з Джанкойського аеродрому на інші аеродрому вглибині т.о. Криму. Паралельно вони розпочали відновлення, і ймовірно, модернізацію аеродромів. Зокрема називаються два аеродроми "Кировское" в районі Феодосії та "Багерово" в районі Керчі.
У руху заявляють, що попри всі зусилля, окупанти не зможуть побудувати закриті укриття для літаків через високу вартість, складність технологічних процесів, а також часові затримки.
Очевидним бажанням росіян є розосередити війська та техніку в Криму напередодні нових атак Сил оборони України.
Відомо, що удар по аеродрому Джанкой було уражено в квітні 2024 року. Тоді було знищено частину батареї С-400, а саме чотири пускових і одну радіолокаційну станцію 92Н6Е і склад боєприпасів.
Нагадаємо, 24 травня ЗМІ писали, що Україна вдарила ракетами ATACMS по російському вузлу звʼязку під Алуштою.
Раніше аналітики помітили, що РФ знову намагається захистити Кримський міст баржами і бочками з піною. Попередні загородження були знесені штормом, який відбувся в Чорному морі кілька місяців тому.