РФ намагається захистити Кримський міст баржами і бочками з піною, — спостерігачі (фото)

Загалом неподалік від мосту було помічено сім секцій, кожна завдовжки по 90-100 метрів. Це вже друга лінія загородження, яка покликана захистити об'єкт від атак українських дронів.

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У районі Керченського мосту росіяни створюють загородження з невеликих понтонів (барж). Таким чином окупанти розраховують, що це може захистити споруду від українських морських дронів. Про це 22 травня повідомили ведучі каналу "Кримський вітер" із посиланням на супутникові знімки.

На момент публікації загалом було помічено сім секцій, довжиною по 90-100 метрів кожна.

"Біля Керченського мосту з боку Чорного моря Росія будує другу лінію бонових загороджень. Цього разу загородження не з бочок із тросами, які зриває штормом, а з невеликих барж", — йдеться в пості.

Загородження біля Кримського мосту

Як повідомили оглядачі "Мілітарного", для захисту мосту росіяни спершу використовували спеціальні протидиверсійні бонові загородження. Вони призначені для захисту об'єктів від атак підводних і надводних безпілотників.

Однак таке рішення має свої недоліки. Зокрема, під час шторму такі бочки зриваються, і їх відносить у море. Оглядачі зазначили, що нещодавно такі бочки зв'язані тросами прибило до набережної в Керчі.

Бочки біля набережної Керчі

"З боку Азовського моря Керченською протокою дрейфують близько півтора десятка пластикових бочок, наповнених піною", — розповіли місцеві жителі.

Нагадаємо, мер Маріуполя Петро Андрющенко вважає, що руйнування Кримського мосту може не вплинути на російську військову логістику на окупованому півдні України. Тому є важливіший логістичний об'єкт, який необхідно атакувати, а саме — залізниця з Ростова-на-Дону до Маріуполя.