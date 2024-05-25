Провели диверсию: партизаны испортили работу важного логистического узла РФ (карта, видео)

В сопротивлении группы "АТЕШ" сообщили, что они усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других.

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Агент движения сопротивления совершил диверсию на железной дороге в Ярославле. Об сообщили партизаны "АТЕШ".

Отмечается, что агент уничтожил релейный шкаф, привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки".

По словам партизан, Ярославль является важным логистическим узлом, который россияне используют в военных целях.

"Благодаря успешной диверсии мы усложнили транспортировку продукции военного назначения таких компаний, как "Ярославский радиозавод", Рыбинский завод "Сатурн", конструкторское бюро "Луч" и других", — сказано в сообщении.

Кроме того, партизаны движения "АТЕШ" также анонсировали новые операции, которые должны приблизить конец существующего в Российской Федерации режима.

Диверсия в Ярославле

Отметим, ранее партизаны сообщали, что РФ восстанавливает аэродромы в глубине Крыма. Оккупанты пытаются защититься от украинских ударов и построить подземные укрытия.

Также они сообщали, что в ночь на 24 мая в Алуште был поражен узел связи российских оккупантов. В сопротивлении отметили, что под удар попала бывшая украинская воинская часть, теперь используемая россиянами.