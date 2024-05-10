"Инциденты по всему континенту": ГРУ РФ наладило систему диверсии и шпионажа, — СМИ

В Лондоне загорелся склад, на котором хранилась помощь Украине, рассказали журналисты. Один из мужчин, которые совершили поджог, связан с ЧВК "Вагнер" из РФ.

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Наемники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны РФ совершили серию диверсий на территории Западной Европы. Российские спецслужбы отыскивают бывших соотечественников или местных жителей, которые за небольшие деньги поджигают склады с помощью Украине, нападают на политиков и тому подобное. О деталях работы ГРУ РФ рассказало агентство Bloomberg.

Журналисты агентства пообщались с анонимными источниками, которых назвали "официальными лицами, знакомыми с ситуацией" — где они работают, не указывается. Источники сообщили, что по "всему континенту" произошли "частые и скоординированные" инциденты, и за ними стоит ГРУ России. При этом отмечают, что такие действия стали более "наглыми" и открытыми.

"Чистая наглость нынешней санкционированной Кремлем деятельности привела одного высокопоставленного чиновника к выводу, что Москве безразлично, поймают ли ее. РФ осуществляет враждебные действия и отвергла более изощренные формы тайного шпионажа, действуя с открытой жестокостью в отношении западных целей", — написало Bloomberg.

В статье перечислили несколько нападений, которые произошли в течение нескольких последних месяцев. Один из них — поджог складов в Восточном Лондоне, который произошел 20 марта 2024 года. Пожарные сообщили, что к тушению привлекли 60 сотрудников, которые работали четыре часа. Кроме того, Лондонская пожарная бригада опубликовала карту, на которой показала точное месторасположение складов, и некоторые кадры до и после пожара. Подозреваемые в поджоге — пятеро мужчин (Дилан Эрл, Джейк Ривз, Пол Инглиш, Нии Менса и Дмитрус Паулауска), один из которых связан с ЧВК "Вагнер", выяснили следователи. Журналисты объяснили, что загорелись склады, в которых хранилась часть помощи Украине.

Атаки ГРУ — где расположен склад в Лондоне, где горело 20 марта Атаки ГРУ — пожар на складе в Восточном Лондоне, 20 марта Атаки ГРУ — склад в Восточном Лондоне после пожара 20 марта

Другие инциденты — нападение на военную базу в Германии (совершили выходцы из РФ), повреждение машины министра национальной памяти Эстонии (ГРУ наняло местных жителей через Telegram), шпионаж за аэропортом в Польше (планировали покушение на президента Украины Владимира Зеленского). Европейские спецслужбы уверены, что за серией диверсий стоит Россия. Они пытаются противодействовать атакам ГРУ, которые уже состоялись, и показать, что будут последствия.

"Несколько инцидентов в Европе были частью скоординированной ГРУ операции в разных столицах. Ответ сосредоточен на активности, которая состоялась, в отличие от угрозы активности, которая может произойти — и демонстрации России, что Запад знает, что он делает, и будут последствия", — привели журналисты слова неназванного европейского чиновника.

Отметим, ранее Фокус рассказывал об инцидентах, которые произошли в Европе. В частности, весной в Польше действительно задержали мужчину, который, как подозревали в СБУ, планировал покушение на Зеленского. Согласно данным следствия, поляк собирал информацию об аэропорте Жешув, передавал ее российским спецслужбам, которые готовились к нападению.

Между тем расследователи рассказали о подрыве складов боеприпасов в Чехии, которые состоялись в 2014 году. Расследователи выяснили, что за подрывом стоят работники ГРУ РФ, которые ранее "засветились" во время отравления "Новичком" экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери в Великобритании.

Напоминаем, 8 мая в Великобритании заявили, что высылают военного атташе посольства РФ, которого подозревают в шпионаже.