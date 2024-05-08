Британия вышлет военного атташе России и ограничит визы дипломатам, — заявление министра

Российский дипломат, которого собираются выслать из страны, является законспирированным офицером разведки. Кроме того, Лондон лишит дипломатического статуса дачу послов РФ в Сассексе.

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Во время своего выступления в Палате общин министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что 8 мая вместе с министром иностранных дел Дэвидом Кэмероном объявят пакет мер, которые дадут понять России, что Лондон не потерпит эскалации. Об этом сообщает itv.

"Мы выгоним российского атташе по вопросам обороны, который является незаявленным офицером военной разведки", — анонсировал глава МВД.

Также планируется лишить статуса дипломатических помещений несколько объектов в Великобритании, принадлежащих России, включая дом Seacox Heath House в Сассексе и отдел торговли и обороны в Хайгейте, которые, как считается, использовались в разведывательных целях.

"Мы вводим новые ограничения на российские дипломатические визы, включая ограничение продолжительности пребывания российских дипломатов в Великобритании", — подчеркнул он.

Клеверли ожидает, что Москва выдвинет обвинения в русофобии и распространит "теории заговора" в ответ. Но, по его мнению, указанные меры "призваны послать очень, очень четкое сообщение, а также препятствовать возможности России осуществлять шпионаж в Великобритании".

Отметим, что дом Seacox Heath, о котором упоминал министр, принадлежит российскому правительству и используется как отдых в выходные дни сотрудниками посольства в Лондоне. С мая 1987 года дом был занесен в список национального наследия Англии. Он был построен в стиле французского замка, расположенного на трех этажах. В октябре 1946 г. дом и 83 гектара поместья были куплены российским правительством для отдыха своего дипломатического персонала. В 2022 году сообщалось, что британское правительство рассматривало возможность подарить украинскому правительству дом в качестве компенсации за российское вторжение.

Напомним, Великобритания не будет возражать, если Украина будет бить британским оружием по территории России. Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Кэмерон во время визита в Киев 3 мая.

После чего МИД РФ Россия выразило протест послу страны Найджелу Кейси, пригрозив Великобритании ударами по их военным объектам за пределами Украины.