Работал на ГРУ РФ: в Греции умер мужчина, причастный к подрыву складов БК в Чехии, — СМИ

В 2014 году ГРУ взорвало склады боеприпасов в Чехии. В 2024 году умер Николай Шапошников, причастный к диверсии. Десять лет назад именно Шапошников контактировал со спецагентами РФ, которых позже опознали во время отравления "Новичком" в Великобритании.

Related video

13 марта стало известно о внезапной смерти в Греции гражданина Чехии и экс-гражданина СССР Николая Шапошникова. Шапошников — фигурант дела о подрыве складов боеприпасов в Чехии, который контактировал с агентами ГРУ, причастными к отравлению "Новичком". О деталях его смерти сообщили на чешском портале Irozhlas.

Журналисты портала получили информацию от анонимных источников, которых считают "надежными". Собеседники заявили о смерти Шапошникова и рассказали, что местные власти провели вскрытие, чтобы выяснить причины инцидента. В итоге установили, что ничего подозрительного нет — мужчина умер от естественных причин.

Важно

Еще 200 тысяч: Чехия нашла дополнительные боеприпасы для Украины, — премьер-министр

"Вскрытие не доказало чужой вины", — опубликовали на портале слова источника.

Другие детали события, которое произошло в Греции с гражданином Чехии Шапошниковым, не приводятся. Только указывают, что после диверсии в Чехии он поселился в Греции на полуострове Халкидики вместе с женой Еленой.

Преступления ГРУ — Николай Шапошников, экс-военный СССР, гражданин Чехии, работников состава Фото: Из открытых источников

Отметим, чешские спецслужбы пока молчат о судьбе фигуранта дела о подрыве складов. Также ничего не написал журналист Христо Грозев из группы Bellingcat, который занимался расследованием действий агентов ГРУ в Солсбери, когда РФ отравила "Новичком" беглого российского разведчика Сергея Скрипаля.

Преступления ГРУ — события в Чехии в 2014 году

Николай Шапошников фигурировал в расследовании подрыва складов БК в чешском городе Врбетице, которые произошли в октябре и декабре 2014 года. Служба государственной безопасности Республики Чехии установила, что около складов появлялись два сотрудника ГРУ России, которые на тот момент назывались Александром Мышкиным и Анатолием Чепигой.

Преступления ГРУ — Боширов и Петров причастны к диверсиям на складах в Чехии Фото: Irozhlas

Позже эти же мужчины в 2018 году посетили Солсбери, где отравили Сергея Скрипаля, и появились в репортаже российского пропагандистского медиа RT под именами "Александр Петров" и "Руслан Боширов". Благодаря этому появлению их узнали по фотороботу, созданному в 2014 году.

Преступления ГРУ — Боширов и Петров причастны к отравлению Скрипаля Фото: Скриншот

"Петров" и "Боширов", согласно данным расследователей Bellingcat и Insider, работали на генерала российской военной спецслужбы Андрея Аверьянова, который руководил подрывом складов. Между тем Шапошников на этих складах работал в компании Imex Group, которая арендовала некоторые площади. Именно тогда он встретился с двумя российскими диверсантами, а после этой встречи склады взорвались, — пояснили на Irozhlas.

Андрей Аверьянов — российский генерал ГРУ, о котором СМИ вспомнили летом 2023 года, после мятежа тогдашнего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Разведка Великобритании высказала гипотезу, что он причастен к гибели Пригожина во время авиакатастрофы под Тверью.

Отметим, после того, как США задержали предоставление Украине военной помощи, ВСУ стали испытывать "снарядный голод". В некоторые дни украинская артиллерия использовала по 2 тыс. снарядов, тогда как ВС РФ — в пять раз больше. В феврале президент Чехии Петер Павел заявил, что третьи страны могут продать 800 тыс. снарядов, позже добавил, что сможет достать еще 200 тыс. ед. Европейцы собрали деньги на закупку снарядов: согласно оценкам, они могут поступить в Украину в течение нескольких недель.

Напоминаем, 13 марта в украинском СМИ опубликовали репортаж, в котором говорилось о пополнении БК под Авдеевкой: у бойцов ВСУ появились ракеты для РСЗО "Град".