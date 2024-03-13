Працював на ГРУ РФ: у Греції помер чоловік, причетний до підриву складів БК у Чехії, — ЗМІ

У 2014 році ГРУ підірвало склади боєприпасів у Чехії. У 2024 році помер Микола Шапошніков, причетний до диверсії. Десять років тому саме Шапошніков контактував зі спецагентами РФ, яких пізніше впізнали під час отруєння "Новичком" у Великій Британії.

Related video

13 березня стало відомо про раптову смерть у Греції громадянина Чехії та ексгромадянина СРСР Миколи Шапошнікова. Шапошніков — фігурант справи про підрив складів боєприпасів у Чехії, який контактував з агентами ГРУ, причетними до отруєння "Новичком". Про деталі його смерті повідомили на чеському порталі Irozhlas.

Журналісти порталу отримали інформацію від анонімних джерел, яких вважають "надійними". Співрозмовники заявили про смерть Шапошнікова та розповіли, що місцева влада провела розтин, щоб з'ясувати причини інциденту. В підсумку встановили, що нічого підозрілого немає — чоловік помер від природних причин.

Важливо

Ще 200 тисяч: Чехія знайшла додаткові боєприпаси для України, — прем'єр-міністр

"Розтин не довів чужої провини", — навели на порталі слова джерела.

Інші деталі події, яка сталась у Греції з громадянином Чехії Шапошніковим, не наводяться. Лише вказують, що після диверсії у Чехії він оселився у Греції на півострові Халкідіки разом з дружиною Оленою.

Злочини ГРУ - Микола Шапошніков, ексвійськовий СРСР, громадянин Чехії, працівників складу Фото: З відкритих джерел

Зазначимо, чеські спецслужби поки що мовчать про долю фігуранта справи про підрив складів. Також нічого не написав журналіст-розслідувач Христо Грозєв з групи Bellingcat, який займався розслідуванням дій агентів ГРУ у Солсбері, коли РФ отруїла "Новичком" російського розвідника-втікача Сергія Скрипаля.

Злочини ГРУ — події у Чехії у 2014 році

Микола Шапошніков фігурував у розслідування підриву складів БК у чеському місті Врбетіце, які відбулись у жовтні та грудні 2014 року. Служба державної безпеки Республіки Чехії встановила, що біля складів з'являлись два працівники ГРУ Росії, які на той момент називались Олександром Мишкіним і Анатолієм Чепігою.

Злочини ГРУ - Боширов та Петров причетні до диверсій на складах в Чехії Фото: Irozhlas

Згодом ці ж чоловіки у 2018 році відвідали Солсбері, де отруїли Сергія Скрипаля, і з'явились у репортажі російського пропагандистського медіа RT під іменами "Олександр Петров" і "Руслан Боширов". Завдяки цій появі їх упізнали за фотороботом, створеним у 2014 році.

Злочини ГРУ - Боширов та Петров причетні до отруєння Скрипаля Фото: Скриншот

"Петров" та "Боширов", згідно з даними розслідувачів Bellingcat та Insider, працювали на генерала російської військової спецслужби Андрія Авер'янова, який керував підривом складів. Тим часом Шапошніков на цих складах працював у компанії Imex Group, яка орендувала деякі площі. Саме тоді він зустрівся з двома російськими диверсантами, а після цієї зустрічі склади вибухнули, — пояснили на Irozhlas.

Андрій Авер'янов — російський генерал ГРУ, про якого ЗМІ згадали влітку 2023 року, після заколоту тодішнього керівника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Розвідка Великої Британії висловила гіпотезу, що він причетний до загибелі Пригожина під час авіакатастрофи під Твер'ю.

Зазначимо, після того, як США затримали надання Україні військової допомоги, ЗСУ стали відчувати "снарядний голод". У деякі дні українська артилерія використовувала по 2 тис. снарядів, тоді як ЗС РФ — у п'ять разів більше. У лютому президент Чехії Петер Павел заявив, що треті країни можуть продати 800 тис. снарядів, згодом додав, що зможе дістати ще 200 тис. од. Європейці зібрали гроші на закупівлю снарядів: згідно з оцінками, вони можуть надійти в Україну протягом кількох тижнів.

Нагадуємо, 13 березня в українському ЗМІ опублікували репортаж, в якому ішлось про поповнення БК під Авдіївкою: у бійців ЗСУ з'явились ракети для РСЗВ "Град".