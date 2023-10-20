Співробітники ГРУ, які влаштовували вибухи в країнах ЄС, працюють в адміністрації Путіна, — ЗМІ

Співробітники ГРУ влаштовували вибухи на складах в Чехії та Болгарії, аби завадити відправці зброї до Грузії та України. Один із них на початку повномасштабного вторгнення РФ мав завдання ліквідувати політичне керівництво України.

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Підрозділ ГРУ 29155, очолюваний генералом Авер'яновим, про якого заговорили після отруєння в Солсбері, влаштовував вибухи в Європі задовго до початку української війни. Про це пише The Insider.

Перші диверсії були проведені у Болгарії, щоб не допустити постачання зброї Грузії. Попри те, що вибухи призвели до людських жертв, винних так і не покарали, і вони продовжили диверсійну діяльність, а пізніше як ні в чому не бувало влаштувалися в апарат адміністрації президента РФ і зараз беруть участь в офіційних заходах під реальними іменами.

Так, 31 липня 2023 року на круглому столі в останній день саміту "Росія — Африка" у Санкт-Петербурзі президент РФ Володимир Путін представив африканським гостям свою команду переговорників. Один із них представився: "Авер'янов Андрій — безпека".

Хто такий Андрій Авер'янов

Авер'янов прославився на весь світ як генерал ГРУ, який керував тією самою військовою частиною 29155, яка відповідає за диверсії та отруєння "Новичком" у Європі. Саме його команда отруїла родину Скрипалів та болгарського зброяра Гебрева. Саме його група влаштовувала вибухи на складах озброєнь у Чехії та Болгарії.

Розслідувачі The Insider вважають, що перед африканськими лідерами генерал ГРУ з'явився не випадково. За місяць після цього у повітрі вибухнув літак з очільником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і його заступником Дмитром Уткіним, а генерал Авер'янов, як заступник голови ГРУ почав роз'їзджати по Африці і підпорядковувати найманців ПВК ГРУ, а військова імперія Пригожина, колись створена ГРУ, через два місяці після невдалого заколоту перейшла під прямий та офіційний контроль військової розвідки.

Як з'ясував The Insider, Авер'янов та його підлеглі влаштовували вибухи на території європейських країн вже з 2011 року. Тоді РФ ще була членом Великої вісімки, а всі світові лідери ручкалися з Путіним і Медведєвим на урочистих заходах і обговорювали можливості безвізового режиму.

Авер'янов вступає у справу

Авер'янов 2008 року був призначений командиром підрозділу 29155 ГРУ. Він завербував кілька десятків молодих офіцерів ГРУ та спецназу. Згодом група виросла до приблизно 70 осіб. Її завдання було влаштовувати диверсії за кордоном.

ГРУвці вперше випробували свої навички на практиці у 2009 році. Болгарська компанія EMCO купила тисячі артилерійських снарядів радянського зразка, які Словаччина списала у 2009 році через переход на стандарти НАТО. У ГРУ були впевнені, що EMCO продасть ці снаряди до Грузії, а після анексії Абхазії і Південної Осетї в 2008 році в РФ побоювалися, що Грузія захоче повернути свої території.

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Закуплені EMCO 6 тисяч снарядів зберігалися на чеському складі недалеко від Врбетиці і мали бути відправлені до Болгарії в період з 4 жовтня по 4 листопада 2011 року.

О 9-й годині ранку 12 листопада 2011 року в болгарському селі Ловнідол стався потужний вибух. Вибухнув склад боєприпасів, де EMCO зберігав 3120 152-мм снарядів, отриманих на кілька днів раніше з Врбетиці.

Через п'ять місяців після інциденту слідчі виявили саморобний вибуховий пристрій, який не розірвався, приблизно в 200 метрах від місця першого вибуху. Виявлений пристрій був описаний слідчими як "пластикова вибухова речовина на основі гексогену, покрита поліетиленовою обгорткою, з прикріпленим до нього алюмінієвим циліндром з оголеними проводами, що стирчать назовні".

СВП, який знайшли на місці вибуху

Призначена поліцією судово-медична експертиза дійшла висновку, що вибуховий пристрій не вибухнув повністю через несправність. Попри те, що болгарські слідчі одразу виявили докази того, що склад було підірвано "саморобним дистанційним вибуховим пристроєм", через три роки прокуратура припинила розслідування через відсутність доказів, які могли б допомогти розкрити справу.

Вибухи 2012 та 2015 року

Переконавшись у своїй безкарності, ГРУвці продовжили операції у Болгарії та Чехії, що призвело до значних жертв серед цивільного населення.

Менш як за рік після Ловнідолу вибухнув ще один склад боєприпасів у Болгарії, де на складах зберігалися боєприпаси, призначені для експорту до Грузії. Вибухи були настільки потужними, що сейсмічні лабораторії країни зафіксували землетрус силою 1,5 бала за шкалою Ріхтера. Прокуратура Болгарії розслідувала кілька років, але не знайшла доказів диверсії, тож звинуватила трьох співробітників складу у недбальстві.

Вибух на складі БК у Болгарії

21 березня 2015 року, понад 2 тисячі ракет і протитанкових гранат, призначених для експорту в Україну, вибухнули на складі в Іганово, неподалік Сопота, де знаходиться найбільший у країні виробник озброєнь.

Перед кожним вибухом встановлено, що окремі співробітники підрозділу Авер'янова напередодні перетинали кордон і перебували в країнах, де лунали вибухи.

З убивць до держслужбовців

Четверо з учасників диверсійних операцій у Болгарії увійшли до апарату федеральних інспекторів чи повпредів Путіна у різних сибірських регіонах.

Лише полковник Володимир Моісеєв залишається активним членом підрозділу 29155. The Insider та Bellingcat ідентифікували його одним із перших після невдалого перевороту в Чорногорії. Моісеєв був задіяний у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, коли ГРУ було доручено вбити політичне керівництво країни та сприяти окупації України.

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