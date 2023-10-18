"Збігся з отриманням ATACMS": Буданов минулого тижня був з таємним візитом в США, — політтехнолог

Візит Буданова збігся з приїздом до Києва спецпредставниці США з відновлення України Пенні Прітцкер і з отриманням ATACMS.

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Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов побував у США з таємним візитом минулого тижня. Про це в своєму Х (твітері) написав відомий американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт. Він припустив, що після його візити у України в України з'явилися ATACMS.

За його словами, візит Буданова приніс хороші новини Україні.

"Минулого тижня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов перебував у Вашингтоні із секретним візитом. Візит Буданова збігся з приїздом представника США з реконструкції Пенні Прітцкер до Києва, який також збігся з отриманням ATACMS", — написав Джейсон Джей Смарт.

Подробиць візиту і мету поїздки Кирила Буданова до Вашингтона американський політтехнолог не повідомив.

Хто такий Джейсон Джей Смарт

Джейсон Джей Смарт — американський політичний консультант. Він організовував політичні кампанії та бізнес-підприємства в США, Європі, Латинській Америці та Азії, брав участь у президентських кампаніях сенатора Джона Маккейна (2008) і сенатора Теда Круза (2016).

Джейсон Смарт є відомим експертом у сфері пострадянської політики. У 2015 році Смарт працював з СБУ. Зараз він очолює недержавну організацію "За вільну Україну", викладає для студентів вишів, в якості політичного і військового експерта бере участь в українських телевізійних інтерв'ю і пише колонки для ЗМІ. З січня 2022 року є спеціальним кореспондентом Kyiv Post.

Україна таємно отримала і вперше використала ATACMS

17 жовтня, Сили оборони України завдали ударів по військових аеродромах ЗС РФ в окупованих Луганську та Бердянську. В результаті атаки було знищено щонайменше 6 російських вертольотів, система ППО та кілька складів з БК.

У російських пабліках поширили інформацію, що ЗСУ застосували далекобійні ракети ATACMS для удару по аеродромах в окупованих Бердянську та Луганську. Російські військові блогери поскаржилися, що це був "один із найсерйозніших ударів за весь час" війни РФ проти України.

Згодом OSINT-аналітики підтвердили використання ракет ATACMS під час атаки по військових аеродромах.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна отримала ATACMS від США і всі домовленності з президентом Джо Байденом виконуються.