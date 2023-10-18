"Совпал с получением ATACMS": Буданов на прошлой неделе был с тайным визитом в США, — политтехнолог

Визит Буданова совпал с приездом в Киев спецпредставителя США по восстановлению Украины Пенни Притцкер и с получением ATACMS.

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Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов побывал в США с тайным визитом на прошлой неделе. Об этом в своем Х (твиттере) написал известный американский политтехнолог Джейсон Джей Смарт. Он предположил, что после его визита у Украины у Украины появились ATACMS.

По его словам, визит Буданова принес хорошие новости Украине.

"На прошлой неделе начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов находился в Вашингтоне с секретным визитом. Визит Буданова совпал с приездом представителя США по реконструкции Пенни Притцкер в Киев, который также совпал с получением ATACMS", — написал Джейсон Джей Смарт.

Подробностей визита и цель поездки Кирилла Буданова в Вашингтон американский политтехнолог не сообщил.

Кто такой Джейсон Джей Смарт

Джейсон Джей Смарт — американский политический консультант. Он организовывал политические кампании и бизнес-предприятия в США, Европе, Латинской Америке и Азии, участвовал в президентских кампаниях сенатора Джона Маккейна (2008) и сенатора Теда Круза (2016).

Джейсон Смарт является известным экспертом в сфере постсоветской политики. В 2015 году Смарт работал с СБУ. Сейчас он возглавляет негосударственную организацию "За свободную Украину", преподает для студентов вузов, в качестве политического и военного эксперта участвует в украинских телевизионных интервью и пишет колонки для СМИ. С января 2022 года является специальным корреспондентом Kyiv Post.

Украина тайно получила и впервые использовала ATACMS

17 октября, Силы обороны Украины нанесли удары по военным аэродромам ВС РФ в оккупированных Луганске и Бердянске. В результате атаки было уничтожено не менее 6 российских вертолетов, система ПВО и несколько складов с БК.

В российских пабликах распространили информацию, что ВСУ применили дальнобойные ракеты ATACMS для удара по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Российские военные блогеры пожаловались, что это был "один из самых серьезных ударов за все время" войны РФ против Украины.

Впоследствии OSINT-аналитики подтвердили использование ракет ATACMS во время атаки по военным аэродромам.

Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила ATACMS от США и все договоренности с президентом Джо Байденом выполняются.