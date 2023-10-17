"Будет повторятся": ВСУ ударили по вертолетам ВС РФ с помощью ATACMS, — соцсети (видео)

По словам российского пилота Ильи Туманова, оккупанты испытали один из самых мощных ударов за все время войны в Украине. Россияне понесли тяжелые потери не только в технике, но и в живой силе. При этом ранее о поставках американских ракет официально не объявляли.

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Силы обороны применили дальнобойные ракеты ATACMS для удара по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Об этом 17 октября сообщили в Telegram-канале Fightbomber, который связывают с капитаном ВС РФ Ильей Тумановым.

Россияне отмечают, что это был "один из самых серьезных ударов за все время "СВО". В результате точного удара ВСУ враг понес потери не только в технике, но и в живой силе.

"Про то что "надо делать выводы чтоб такого больше не повторилось" писать бессмысленно. Такое будет повторятЬся пока идет война. Надо быть к этому готовым", — говорится в сообщении.

ВСУ бьют по тылу оккупантов на юге

Как рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, с 16 октября ВСУ наносят удары по тыловым объектам оккупантов в районе Мелитополя и Бердянска. В частности, вчера в районе Молочного лимана был поражен учебный центр ВС РФ, в результате чего враг понес значительные потери в живой силе — около 100 человек убитыми и ранеными. 17 октября ВСУ ударили по аэродрому в Бердянске. Помимо вертолетов там также был уничтожен склад с боеприпасами.

"Примерно в два часа ночи начались взрывы. Сегодня утром уже имеем официальное подтверждение, что была ликвидация рядом с Бердянским аэропортом, где враг разместил свою военную базу и склады с боеприпасами. Сразу вражеские Telegram-каналы начали сообщать, что у них хорошо сработала система ПВО, но местные жители раскритиковали эту информацию, потому что детонация продолжалась до четырех часов утра", — рассказал Федоров.

Разве у Украины есть ракеты ATACMS?

Отметим, что вопрос поставок Украине американских дальнобойных ракет ATACMS поднимался давно. 22 сентября сообщалось о том, что вопрос поставок ракет ATACMS для Украины решен. Журналисты заявили, что Джо Байден во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал ему несколько ракет ATACMS для ВСУ. Позже, 9 октября, СМИ писали, что президент США якобы одобрил передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине еще в начале осени, до встречи с украинским коллегой. Впрочем, официальных сообщений о наличии на вооружении ВСУ ракет ATACMS не поступало.

Вместе с тем еще один российский пилот в своем Telegram-канале Helicopterpilot сообщает, что удар был нанесен с помощью ракет ATACMS. Согласно его утверждения, о том, что ВСУ получили на вооружение эти ракеты было известно якобы еще несколько месяцев назад.

Уничтожение вертолетов ВС РФ — что известно

Напомним, 17 октября в СтратКоме ВСУ заявили об уничтожении вертолетов и складов БК в оккупированных Бердянске и Луганске. Позже в Генштабе ВСУ добавили, что речь идет об уничтожении двух вертолетов противника.

При этом о потерях оккупантов в живой силе не сообщалось.

Напомним также, 15 октября Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры в Курской и Белгородской областях. Сообщалось, что ВСУ якобы применили 27 дронов.