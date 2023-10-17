Взрывы в Луганске и Бердянске: ВСУ уничтожили вертолеты ВС РФ, — СтратКом (фото)

По данным Генштаба ВСУ, ракетные войска Сил обороны уничтожили два вертолета на посадочных площадках, а также склад боеприпасов и артиллерийское средство противника.

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Силы обороны Украины в ночь на 17 октября нанесли удары по вертолетам Вооруженных сил России и оборудованию аэродромов возле оккупированных Луганска и Бердянска. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в Центре стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины (СтратКом ВСУ).

При этом в командовании пока не уточняли подробностей ночных ударов и не назвали количество уничтоженной техники оккупантов.

Взрывы в Бердянске

Ранее местные Telegram-каналы сообщали, что в оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов.

Местные жители сообщали тогда о мощных взрывах на складах оккупантов и публиковали соответствующе фото. Также сообщалось о работе российской ПВО.

Подтверждение Генштаба

Позже в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что Силы обороны уничтожили два вертолета ВС РФ.

"Подразделения ракетных войск поразили 2 вертолета на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство противника", — сказано в сводке Генштаба.

Напомним, 16 октября сообщалось, что ВСУ уничтожили российский блокпост возле поселка Графовка Белгородской области.

Днем ранее, 15 октября, Минобороны РФ сообщило об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры в Курской и Белгородской областях. Сообщалось, что ВСУ якобы применили 27 дронов.