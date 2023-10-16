Взрывы в Белгородской области: ВСУ уничтожили российский блокпост, — СМИ (видео)

Украинские военные обнаружили российский блокпост с помощью беспилотника и нанесли точный удар, сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Related video

Вооруженные силы Украины уничтожили российский блокпост возле поселка Графовка в Белгородской области Российской Федерации. Об этом сообщило издание "Бабель" со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Украинские силы уничтожили российский блокпост вблизи поселка Графовка в Белгородской области", — говорилось в сообщении.

В опубликованном ролике военные показали, как обнаружили российский блокпост с помощью беспилотного летательного аппарата и нанесли по нему удар. В результате чего блокпост взорвался, а в небо поднялся густой черный дым.

Есть ли реакция РФ?

На момент выхода публикации российские власти официально никак не отреагировали на уничтожение российского блокпоста. Однако губернатор Белгородской области Владимир Гладков в Telegram сообщил, что в воскресенье 15 октября украинские военные якобы из артиллерии обстреляли территорию между селами Графовка и Демидовка Краснояружского района.

По его словам. было зафиксировано девять прилетов. В результате обстрела была повреждена линия электропередач, в частности некоторые населенные пункты остались без света — Демидовка, Графовка, Поповка и Романовка. По состоянию на утро 16 октября, работа ЛЭП была частично восстановлена.

По сообщению местного Telegram-канала "Жесть Белгород" жители села Графовка слышали звуки взрывов в 16:00.

Напомним, утром 15 октября Министерство обороны Российской Федерации сообщило об атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты инфраструктуры на территории Курской и Белгородской областей. По информации оборонного ведомства, якобы 18 беспилотников были уничтожены средствами противовоздушной обороны над Курской областью, и еще два — над Белгородской. Зато в Минобороны заявили об атаке 27 дронов.

В тот же день стало известно, что Служба безопасности Украины атаковала электричку подстанцию в Белгородской области Российской Федерации. В частности, спецназовцы провели операцию в населенном пункте Красная Яруга. По словам источников в СБУ, оперативники устроили россиянам блэкаут в ответ на обстрелы украинских энергообъектов.