Устроили блэкаут: СБУ успешно атаковала подстанцию в Белгородской области РФ (видео)

Украинские беспилотники метко отработали по подстанции, к которой были подключены военные объекты ВС РФ. Оперативники СБУ, как отмечают источники, решили провести спецоперацию в ответ на постоянные обстрелы украинских энергообъектов.

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Служба безопасности Украины осуществила успешную атаку на электрическую подстанцию в Белгородской области Российской Федерации. Источники Фокуса в СБУ предоставили видео успешной атаки.

Инсайдеры утверждают, что операцию провели в населенном пункте Красная Яруга. На видео можно увидеть, как дроны точно отработали по цели.

Источники СБУ также подтвердили проведение операции на территории Белгородской области в комментарии "Громадському". По словам собеседника, оперативники решили устроить россиянам блэкаут в ответ на постоянные обстрелы энергообъектов на территории Украины.

"Очередная работа Службы безопасности для понимания оккупантов, что блэкаут в ответ на многочисленные обстрелы энергоинфраструктуры с их стороны — это реальность, которая уже стоит у них на пороге", — сказал собеседник.

Фото: Скріншот

Сейчас в РФ официальные лица и СМИ не комментируют ситуацию, один из российских Telegram-каналов сообщил: "В поселке Красная Яруга с БПЛА сброшено два взрывных устройства. Никто не пострадал. В результате атаки в поселке нарушено электроснабжение. На данный момент электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются".

Напомним, что утром 15 октября Министерство обороны Российской Федерации заявило об атаке 27 беспилотников на объекты инфраструктуры на территории Курской и Белгородской областей. По данным профильного министерства, 18 из беспилотников якобы были уничтожены средствами ПВО над Курской областью, еще 2 — над Белгородской. Вместе с тем, Минобороны "потеряло" еще семь БПЛА, которые также ночью атаковали территорию РФ.