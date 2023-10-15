Влаштували блекаут: СБУ успішно атакувала підстанцію у Бєлгородській області РФ (відео)

Українські безпілотники влучно відпрацювали по підстанції, до якої були підключені військові об’єкти ЗС РФ. Оперативники СБУ, як зазначають джерела, вирішили провести спецоперацію у відповідь на постійні обстріли українських енергооб'єктів.

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Служба безпеки України здійснила успішну атаку на електричну підстанцію в Бєлгородській області Російської Федерації. Джерела Фокусу в СБУ надали відео успішної атаки.

Інсайдери стверджують, що операцію провели у населеному пункті Красна Яруга. На відео можна побачити, як дрони влучно відпрацювали по цілі.

Джерела СБУ також підтвердили проведення операції на території Бєлгородської області у коментарі "Громадському". За словами співрозмовника, оперативники вирішили влаштувати росіянам блекаут у відповідь на постійні обстріли енергооб'єктів на території України.

"Чергова робота Служби безпеки для розуміння окупантів, що блекаут у відповідь на численні обстріли енергоінфраструктури з їхнього боку — це реальність, яка уже стоїть у них на порозі", — сказав співрозмовник.

Фото: Скриншот

Наразі в РФ офіційні особи та ЗМІ не коментують ситуацію, один з російських Telegram-каналів повідомив: "У селищі Красна Яруга з БПЛА скинуто два вибухові пристрої. Ніхто не постраждав. Внаслідок атаки у селищі порушено електропостачання. На даний момент електропостачання частково відновлено, роботи продовжуються".

Нагадаємо, що вранці 15 жовтня Міністерство оборони Російської Федерації заявило про атаку 27 безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Курської та Бєлгородської областей. За даними профільного міністерства, 18 із безпілотників нібито було знищено засобами ППО над Курською областю, ще 2 — над Бєлгородською. Разом з тим, Міноборони "загубило" ще сім БПЛА, які також уночі атакували територію РФ.