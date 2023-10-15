Майже 30 дронів уночі атакували РФ: вибухи чули в Бєлгородській і Курській областях (відео)

Міноборони Росії відзвітувало, що 20 безпілотників було збито силами ППО в небі над двома регіонами країни. Однак у прес-релізі профільне міністерство "загубило" ще сім БПЛА, які також уночі атакували територію РФ.

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Міністерство оборони Російської Федерації 15 жовтня заявило про атаку 27 безпілотників на об'єкти інфраструктури на території Курської та Бєлгородської областей. Про це поінформувала пресслужба відомства.

За даними профільного міністерства, 18 із безпілотників нібито було знищено засобами ППО над Курською областю, ще 2 — над Бєлгородською.

Міноборони Росії традиційно звинуватило в атаці БПЛА Збройні сили України.

"Черговими засобами ППО перехоплено 27 українських безпілотних літальних апаратів, з яких 18 над Курською областю і 2 над Бєлгородською (областю — ред.) знищено в повітрі", — сказали у відомстві.

У пресрелізі уточнюється, що 20 БПЛА було знищено в небі над Курською і Бєлгородською областями, але відомство країни-агресора "втратило" ще сім дронів. МО РФ не уточнює, чи були влучання по інфраструктурі

Про атаку БПЛА 14 жовтня ввечері повідомляв губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Над Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО — збито БПЛА літакового типу над селом Нова Деревня. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, постраждалих немає", — написав він.

За словами російського чиновника, внаслідок падіння фрагментів пробито покрівлю і пошкоджено мансарду приватного житлового будинку.

Місцеві Telegram-канали Курська повідомляють про "хлопки" над містом: "Курск громко!.. Крило безпілотника горіло хвилин 15 тому. Самі нічого не чіпайте, у разі виявлення підозрілих предметів телефонуйте в 112".

Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що БПЛА атакували Брянськ і Бєлгород. Російська влада підтвердила атаку БПЛА літакового типу. При цьому промовчали, що атак було дві. Під час другої під ударом міг опинитися хімзавод за 120 км від кордону з Україною.