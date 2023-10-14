Спецназовцы СБУ уничтожили более 50 единиц техники и вооружения ВС РФ (видео)

Для поражения российской техники украинские спецназовцы активно используют дроны для разведки и уничтожения врага.

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Центр специальных операций "А" Службы безопасности Украины за последние три недели уничтожили 57 образцов техники и вооружения российских войск. Об этом 14 октября сообщила пресс-служба СБУ в фейсбуке.

Украинские спецназовцы продолжают использовать силы и средства, чтобы уничтожать российское вооружение и технику. Судя по видео, для этого активно используются дроны-камикадзе. Бойцы уничтожили комплекс наблюдения "Муром-М", зенитно-ракетный комплекс "Тор", реактивную систему залпового огня "Град", а также:

14 артиллерийских орудий и САУ;

10 танков;

7 БМП;

4 МТ-ЛБ;

3 БТР;

3 миномёта;

1 зенитка;

1 броневик "Тигр";

11 машин.

"Уничтожать оккупантов до полной Победы!", — подписали видео в СБУ.

При этом стоит отметить, что наблюдательный комплекс "Муром-М" уничтожили на крыше многоэтажки, который был спрятан в специальном помещении. Его уничтожение требовало тщательной разведки.

Напомним, глава СБУ заявил, что спецслужба уже разоблачила более 2000 человек, которых подозревают в государственной измене. РФ вербует украинцев еще со времен Оранжевой революции.

11 октября в СБУ сообщили о подозрении российскому снайперу, который убил 21 украинского солдата. Он воюет в оккупационных войсках с 2015 года.