Спецпризначенці СБУ знищили понад 50 одиниць техніки та озброєння ЗС РФ (відео)

Для ураження російської техніки українські спецпризначенці активно використовують дрони для розвідки та винищення ворога.

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Центр спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за останні три тижні знищили 57 зразків техніки та озброєння російських військ. Про це 14 жовтня повідомила пресслужба СБУ у фейсбуці.

Українські спецпризначенці продовжують використовувати сили та засоби, щоб знищувати російське озброєння та техніку. Судячи з відео, для цього активно використовуються дрони-камікадзе. Бійці знищили комплекс спостереження "Муром-М", зенітно-ракетний комплекс "Тор", реактивну систему залпового вогню "Град", а також:

14 артилерійських гармат та САУ;

10 танків;

7 БМП;

4 МТ-ЛБ;

3 БТР;

3 міномети;

1 зенітка;

1 броньовик "Тигр";

11 машин.

"Нищити окупантів до повної Перемоги!", — підписали відео в СБУ.

При цьому варто зазначити, що спостережний комплекс "Муром-М" знищили на даху багатоповерхівки, який був схований у спеціальному приміщенні. Його знищення потребувало ретельної розвідки.

Нагадаємо, голова СБУ заявив, що спецслужба вже викрила понад 2000 людей, яких підозрюють в державній зраді. РФ вербує українців ще з часів Помаранчевої революції.

11 жовтня в СБУ повідомили про підозру російському снайперу, який убив 21 українського солдата. Він воює в окупаційних військах з 2015 року.