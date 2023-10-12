"СБУ як хірург вирізає ракові клітини": Малюк назвав кількість затриманих зрадників України

Російська Федерація почала масово вербувати українців після Помаранчевої революції. Вербуванню російських агентів сприяли давні зв'язки, корупція та симпатія до Москви.

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Служба безпеки України (СБУ) викрила понад дві тисячі людей, яких запідозрили в державній зраді, від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Видання з посиланням на СБУ заявило про викриття двох тисяч людей, які вчинили державну зразу. Мова йде й про колишнього військовослужбовця, який стежив за плановими переміщеннями президента України Володимира Зеленського.

За інформацією українських чиновників, Російська Федерація почала масово вербувати українців з 2004 року, після Помаранчевої революції, яка призвела до того, що громадяни обрали прозахідного президента. У ЗМІ наголосили, що це стало першою серйозною ознакою того, що контроль РФ над Україною починає зникати. Зокрема, давні зв'язки, корупція та симпатія до Москви сприяла вербуванню російських агентів "на всіх рівнях", зокрема й серед СБУ.

Очільник СБУ Василь Малюк порівняв російських агентів у передвоєнні десятиліття з раковими клітинами. Він зазначив, що СБУ ніби "хірург" намагається виявити шпигунів. З його слів, серед завдань агентів РФ є збирання інформації про військові цілі, включно з військовими базами та складами боєприпасів.

Крім цього, зрадники часто погоджуються на співпрацю з ворогом за гроші. Також їх можуть вербувати із застосуванням тортур або погроз.

Нагадаємо, 11 жовтня речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що на Запорізькому напрямку Збройні сили України знищили роту так званого "народного ополчєнія" Генічеська, яка складалася зі зрадників. З його слів, до складу роти в основному входили наркомани, алкоголіки та інші "кольори нації".

12 вересня стало відомо, що Служба безпеки України затримала кримчанина, який став агентом РФ. Він співпрацював із хакерським угрупованням Armagedon, яке здійснило понад п'ять тисяч кібератак на державні органи й об’єкти критичної інфраструктури країни. Затриманим виявився колишній співробітник СБУ, який зрадив присязі та залишився в Сімферополі допомагати Росії вести підривну діяльність проти України.