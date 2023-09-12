Кримський зрадник. СБУ затримала агента росіян, який виявився її ексспівробітником

Колишній співробітник Служби безпеки України, залишившись після анексії в Криму, став агентом ФСБ і здійснював кібератаки на Україну.

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Зрадник України співпрацював із хакерським угрупованням Armagedon, які здійснили понад 5 000 кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України, повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, колишній співробітник СБУ зрадив присязі, залишився у Сімферополі й допомагав РФ вести підривну діяльність проти України. Тому його судитимуть за державну зраду, обвинувальний акт уже передано до суду.

Хакери Armagedon — що відомо

Як зазначає пресслужба СБУ, у листопаді 2021 року українські кіберфахівці встановили хакерів Armagedon. Ними виявилися офіцери "кримської" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році. За наявною інформацією, це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні та який координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві. Зловмисники намагалися проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ та організувати збір розвідданих.

СБУ оголосила підозри 8 членам Armagedon, до суду було направлено обвинувальні акти стосовно чотирьох хакерів. У 2022 році набуло чинності рішення РНБО про введення санкцій строком на 5 років стосовно восьми учасників цього угруповання.

Важливо

Російські хакери атакують під час контрнаступу ЗСУ: які об'єкти під загрозою

Нещодавно Фокус писав, що на початку вересня Сполучені Штати в координації з Великою Британією ввели санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot. Були названі не тільки їхні прізвища, а й псевдоніми, під якими вони працюють в інтернеті.

Також повідомлялося, що російські військові хакери атакують мобільні пристрої бійців ЗСУ, щоб дізнатися плани бойових дій. Крім того, кіберзлочинці розсилали заражені документи учасникам саміту НАТО нібито від "Світового конгресу українців".