Підозрюються в кіберзлочинах: під санкції США і Великої Британії потрапили 11 росіян

За даними Вашингтона і Лондона, члени хакерського угруповання Trickbot можуть бути пов'язані з російськими силовими структурами.

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Одинадцятьох громадян Росії, підозрюваних у кіберзлочинах проти американських органів влади, об'єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, занесено до санкційного списку США і Великої Британії. Відповідну інформацію розміщено на офіційних урядових сайтах двох країн, передає Радіо Свобода.

Згідно з повідомленням, персональні санкції запроваджено щодо Максима Галочкіна, Михайла Чернова, Максима Халіуліна, Артема Курова, Сергія Логунцова, Олександра Можаєва, Дмитра Путіліна, Максима Руденського, Михайла Царьова, Вадима Валіахаметова та Андрія Жукова. Поруч із прізвищами більшості з них вказані псевдоніми, під якими вони відомі в інтернеті.

Раніше американський журнал Wired раніше називав Галочкина лідером хакерського угруповання Trickbot, нагадує Радіо Свобода. Основним напрямком діяльності хакерів стала розробка комп'ютерних вірусів, які вимагають у жертв гроші. Wired висловив припущення, що угруповання може складатися з кількох сотень хакерів, зокрема пов'язаних із російськими силовими структурами.

Як зазначає Радіо Свобода, британський уряд у повідомленні про санкції стверджує, що всі 11 росіян — члени Trickbot. Хакери атакували мережі місцевої влади, закладів охорони здоров'я та об'єктів критичної інфраструктури, погрожували противникам російського вторгнення в Україну.

За даними влади США і Великої Британії, російські хакери діють з 2016 року і змогли заволодіти 180 мільйонами доларів своїх жертв по всьому світу, повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, у лютому Вашингтон і Лондон уже запроваджували санкції проти сімох імовірних членів Trickbot. Серед них були шестеро росіян і один українець. Їх внесення до санкційного списку аргументувалося тим, що дії хакерів "збігалися з цілями російської розвідки".

Нагадаємо, раніше пов'язані з Росією хакери атакували базу даних Міністерства оборони Великої Британії. Кіберзлочинці отримали відомості про фірми, які забезпечують безпеку найсекретніших об'єктів — атомних підводних човнів і лабораторій хімічної зброї

Також повідомлялося, що російські військові хакери атакують мобільні пристрої бійців ЗСУ, щоб дізнатися плани бойових дій.