"Боягузливі кібератаки": розвідка Британії розповіла про хакерів, які проникають в планшети ЗСУ

Розвідники впевнені, що РФ програє на полі бою. Щоб сповільнити український контрнаступ, росіяни вдаються до масованих кібератак та використовують спеціальний код, який полює на застосунки для коригування наступальних дій.

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Міністерство оборони Великої Британії опублікувало короткий звіт щодо масованих кібератак на засоби зв'язку українських Сил оборони. Серед іншого, посилаються на заяву СБУ про спецоперації, які проводять росіяни для захоплення планшетів і смартфонів бійців ЗСУ. Основні деталі розміщені в аналітиці британського Національного центру кібербезпеки (НЦКБ), ідеться у дописі Twitter відомства.

Британська розвідка опублікувала чотири лаконічних повідомлення, щодо ситуації на кіберфронті. Найперше заявила, що детальний опис атаки хакерів є у звіті Національного центру кібербезпеки, випущеного 31 серпня спільно з партнерами з США. У звіті вказано, що росіяни поширюють шкідливе програмне забезпечення, щоб оволодіти даними з пристроїв Andriod, якими користуються бійці ЗСУ.

Основна група хакерів, яка займається кібератаками, називається Sandworm. Угрупування Sandworm, наголошує НЦКБ, є підрозділом Головного розвідувального управління Міноборони РФ. Під час атак вони використовують зловмисний код Infamous Chisel — британці описали, як він діє.

Infamous Chisel проникає у взламані пристрої Andriod ("скомпрометовані", як ідеться у дописі). Після цього код отримує доступ до даних, які передаються російським спецслужбам. Особливо цікавлять ворога застосунки для коригування, які використовуються бійцями ЗСУ під час контрнаступальних дій.

В підсумку хакери отримують доступ до конфіденційної військової інформації, вказує британська розвідка. Підсумовує: РФ продовжує воювати і на цифровому фронті.

Контрнаступ ЗСУ: деталі кібератак РФ

Зазначимо, на сайті Міноборони Британії розміщено повний 35-сторінковий звіт "Infamous Chis. Malware Analysis Report". У звіті пояснили, яким чином працює вірус.

Вірус забезпечує постійний зв'язок пристрою на Andriod до мережі Tor. При цьому викрадає інформацію про систему, встановлені програми і специфічні додатки, якими користується ЗСУ. Час від часу зловмисна програма сканує пристрій і шукає особливі дані, наприклад, файли певного типу, які цікавлять російських шпигунів.

Тим часом британський віцепрем'єр-міністр Олівер Доуден заявив, що РФ використовує хакерів, оскільки програє на полі бою. При цьому Україна стала країною, яка зазнає найбільшої кількості кібератак у світі. Також політик стверджує, що такі атаки є боягузливими: "Я пишаюся тим, що Велика Британія кидає виклик боягузливим кібератакам Росії та захищає Україну".

Між тим російські хакери, підлеглі Міноборони РФ, визнали свою провину щодо кібератак на техніку ЗСУ. Вони стверджують, що начебто провели 16 спецоперацій та вивели з ладу 127 "польських та прибалтійських ресурсів".

Контрнаступ ЗСУ, всупереч діям хакерів, триває — про це свідчать висновки Інституту вивчення війни. Зокрема, аналітики інституту запевнили, що Сили оборони прорвали лінію оборони ЗС РФ в західній частині Запорізького відрізка фронту.

Нагадуємо, в ніч з 3 на 4 вересня Росія здійснила масовану повітряну атаку на цивільну інфраструктуру України. Зокрема, під ударом опинилась західна частина Одеської області на кордоні з Румунією.

Водночас тієї ж ночі невідомі безпілотники атакували військові об'єкти ЗС РФ в Курській області. Пізніше Міноборони РФ повідомило, що це були дрони літакового типу. Також начебто відбили спробу десантування з катерів на мис Тарханкут.