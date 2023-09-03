Вдарили по будівлі ФСБ: дрони атакували Курську область, прогриміли вибухи, — ЗМІ (відео)

Система ППО невдало спрацювала над містом Курчатов. Російські пропагандисти згадали про близькість населеного пункту до Курської АЕС.

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У місті Курчатов Курської області Росії пролунав вибух, спрацювала система ППО. Про це повідомило російське медіа Shot.

На місці падіння уламків видно пожежу. Пропагандисти нагадали, що відстань від Курчатова до Курської АЕС близько 4 кілометрів. Даних про постраждалих немає.

Губернатор регіону Роман Старовойт заявив про влучання безпілотника в "нежитлове приміщення".

"Зафіксовано загоряння нежитлової будівлі в Курчатові. Силами пожежників його ліквідували. Постраждалих немає, на місці працюють силові структури", — написав чиновник.

Джерело видання "Бабель" у Головному управлінні розвідки Міноборони України уточнило, що безпілотник влучив у будівлю ФСБ. Курчатов розташований приблизно за 70 кілометрів від кордону з Україною.

Курчатов розташований поруч із українським кордоном

Нагадаємо, що 3 вересня Старовойт говорив про "обстріл" селища Тьоткіно Курської області з боку України. За його даними, було зафіксовано три прильоти.

У ніч на 1 вересня в Курській області літали невідомі повітряні об'єкти. Курчатов того дня атакували два безпілотники.