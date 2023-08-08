Шпигунські програми та захоплені планшети: СБУ завадила операції, яка могла нашкодити ЗСУ

Російські спецслужби намагались отримати доступ до внутрішньої системи Збройних сил. Там зберігається інформація про розміщення та переміщення захисників.

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Служба безпеки України викрила та заблокувала спроби російської розвідки отримати доступ до бойової системи обміну даних Збройних сил. Про це 8 серпня повідомила у соцмережах пресслужба відомства.

"У результаті комплексних заходів було викрито та блоковано протиправні дії російських хакерів, які намагалися проникнути в українські військові мережі та організувати збір розвідданих", — йдеться в публікації.

Пресслужба зазначила, що "чутлива інформація" включала дані про дії, локації та переміщення захисників, а також щодо їх технічного забезпечення. Співробітники СБУ провели оборонну кібероперацію у взаємодії з ЗСУ.

"З перших днів повномасштабної війни ми відбиваємо кібератаки російських спецслужб, які намагаються зламати нашу систему військового управління і не тільки. Проведена нами зараз операція — це кібероборона нашого війська", — заявив керівник Департаменту кібербезпеки відомства Ілля Вітюк.

Він розповів, що за кібератаки відповідальне хакерське угруповання Sandworm, яке контролює російська воєнна розвідка. Провівши розслідування, правоохоронці з’ясували, що у поширенні "вірусів" в українській системі ворог покладався на захоплені на передовій планшети. Згодом росіяни планували використовувати доступи та програми на пристроях, щоб увійти в систему.

Загалом СБУ виявила майже десяток російських шпигунських програм, призначених для отримання даних з системи ЗСУ.

Нагадаємо, 8 серпня стало відомо, що СБУ викрила у Донецькій області цілу жіночу агентурну мережу. Інформаторки працювали на ворожу ФСБ та передавали дані найманцям ПВК "Вагнер". Усі учасниці групи — місцеві, які підтримали вторгнення Росії.

Також 8 серпня у СБУ проінформували про затримання колаборанта у Херсоні. Чоловік допомагав російським загарбникам у проведенні репресій серед мешканців міста. Більш того, за даними слідства, чоловік брав участь у тортурах над українцями.