Шпионские программы и захваченные планшеты: СБУ помешала операции, которая могла навредить ВСУ

Российские спецслужбы пытались получить доступ к внутренней системе Вооруженных сил. Там хранится информация о размещении и перемещении защитников.

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Служба безопасности Украины разоблачила и заблокировала попытки российской разведки получить доступ к боевой системе обмена данных Вооруженных сил. Об этом 8 августа сообщила в соцсетях пресс-служба ведомства.

"В результате комплексных мероприятий были разоблачены и блокированы противоправные действия российских хакеров, которые пытались проникнуть в украинские военные сети и организовать сбор разведданных", — говорится в публикации.

Пресс-служба отметила, что "чувствительная информация" включала данные о действиях, локации и перемещении защитников, а также об их техническом обеспечении. Сотрудники СБУ провели оборонную кибероперацию во взаимодействии с ВСУ.

"С первых дней полномасштабной войны мы отражаем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются взломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция — это кибероборона нашего войска", — заявил руководитель Департамента кибербезопасности ведомства Илья Витюк.

Он рассказал, что за кибератаки ответственна хакерская группировка Sandworm, которую контролирует российская военная разведка. Проведя расследование, правоохранители выяснили, что в распространении "вирусов" в украинской системе враг полагался на захваченные на передовой планшеты. Впоследствии россияне планировали использовать доступы и программы на устройствах, чтобы войти в систему.

В общем СБУ обнаружила почти десяток российских шпионских программ, предназначенных для получения данных из системы ВСУ.

Напомним, 8 августа стало известно, что СБУ разоблачила в Донецкой области целую женскую агентурную сеть. Информаторки работали на вражескую ФСБ и передавали данные наемникам ЧВК "Вагнер". Все участницы группы — местные, которые поддержали вторжение России.

Также 8 августа в СБУ проинформировали о задержании коллаборанта в Херсоне. Мужчина помогал российским захватчикам в проведении репрессий среди жителей города. Более того, по данным следствия, мужчина участвовал в пытках над украинцами.