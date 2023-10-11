ЗСУ знищили цілу роту зрадників на Запоріжжі, яка складалася з наркоманів та алкоголіків, – Братчук

За словами руху "АТЕШ", загибель зрадників України з Генічеська сталася через "вбивчі накази російських начальників".

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У повному складі на Запорізькому напрямку загинула рота так званого "народного ополчєнія" Генічеська (зрадники України). Про це 11 жовтня повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, окупанти протягом півроку збирали роту "добровольців".

"В основному це були наркомани, алкоголіки та інший "колір нації", – зазначає Братчук.

Від додає, що зрадникам обіцяли високе грошове забезпечення та військове кар'єрне зростання у Криму.

"Але доля розпорядилася інакше. Усі зрадники до одного були знищені" – йдеться у повідомленні.

Місто Генічеськ, карта

Про загибель на Запорізькому напрямку роти зрадників з Генічеська повідомляє й рух "АТЕШ" в своєму Telegram-каналі.

За їх словами, це сталося через "вбивчі накази російських начальників, у дусі радянського "м'ясозакидування".

"Не вірь окупанту – не піддавайся його солодким обіцянкам", – додає "АТЕШ".

Нагадаємо, 4 жовтня речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що українські військові знищили три човни з диверсійно-розвідувальними групами окупантів на Півдні.