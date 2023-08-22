Зрадники трибуналу не дочекались: в ГУР розповіли, хто є ціллю батальйону "Шаман"

Спецпідрозділ "Шаман" діє в Україні та за її межами і має офіційне завдання — знищення інфраструктури Росії. Однак, крім рейдів вглиб країни-агресора, бійці причетні до боїв зі звільнення Зміїного та півночі Київської області.

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Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов пояснив деталі роботи спецбатальйону "Шаман", який діє у складі української розвідки. Батальйон займається знешкодженням російських офіцерів та інших осіб, які долучились до вторгнення РФ в Україну. Про це йдеться в інтерв'ю Юсова "Українським новинам".

Юсов пояснив, що спецпідрозділ "Шаман" — це не зовсім те, що ізраїльський спецпідрозділ "Моссад". Він заявив, що в ГУР зовсім інший розподіл обов'язків та функцій і установа зараз виконує унікальні завдання. При цьому вона стала прикладом для інших аналогічних установ.

Прямо представник розвідки не підтвердив, що за ліквідацією російських офіцерів стоїть вказаний спецпідрозділ. Однак в цілому наголосив, що "воєнні злочинці та зрадники повинні понести покарання". Однак покарання, з його слів, має відбуватись у повній відповідності до міжнародних та українських законів. Тому він порадив злочинцям не чекати, а іти здаватись вже зараз: "В іншому випадку [вони] самі себе наражають на небезпеку". Пояснив також, у чому ж полягає небезпека: певна кількість подібних людей, які "проявили" себе з 2014 року, дивовижним чином трибуналу не дочекались.

Під час розмови з порталом не пролунало жодного визнання щодо результатів роботи "Шаман". Зокрема, Юсов відмовився прокоментувати ліквідацію заступника очільника окупаційної влади Херсонщини Кирила Стремоусова і вибух під час дня народження російського пропагандиста Владлена Татарського.

Що ж до державних зрадників — експрезидента Віктора Януковича, експрокурора Віктора Пшонки, ексочільника МВС Віталій Захарченко та інших — то вони отримають справедливу відповідальність, наголосив Юсов. Також зазначив, що анонсувати заходи щодо цих осіб він не буде.

ГУР Міноборони: деталі роботи батальйону "Шаман"

Батальйон "Шаман" у складі української розвідки було створено 23 лютого 2022 року. Головне завдання підрозділу — нищення інфраструктури країни-агресора. Під час вторгнення РФ бійці "Шаману" брали участь у визволенні острова Зміїний, а також у боях за Гостомель, Бучу, Ірпінь, Київ тощо.

Тим часом видання The Times заявило, що "Шаман" відкрив полювання на російських генералів. Зокрема, протягом шести місяців ліквідували 10 генералів. Також зазначають, що ЗСУ загалом нарахували 15 ліквідованих високих військових чинів, а Міноборони РФ підтверджує лише шість.

Кирило Стремоусов, долю якого відмовився коментувати Юсов, загинув восени 2022 року під час звільнення правобережжя Херсонщини. Протягом усього часу окупації цей чоловік публікував відео і дописи на підтримку РФ і запевняв, що "рускій мір" прийшов назавжди. Однак 9 листопада 2022 року потрапив у ДТП біля Нової Каховки: припускали, що його могли знешкодити російські спецслужби.

Владлен Татарський — російський пропагандист, який зустрів 20014 рік у донецькій в'язниці. Росіяни випустили його з тюрми і він почав працювати на користь країни-агресора. Втім весною 2023 року стався "нещасний випадок" під час святкування його дня народження: вибухнула скульптура, яку він отримав як подарунок.

Нагадуємо, у РФ планують провести загальну мобілізацію восени 2023 року — відповідний документ опублікували росЗМІ. Втім речник ГУР Міноборони Андрій Юсов заявив, що Кремль все ще вагається: побоюється дестабілізувати ситуацією.