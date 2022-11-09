Стремоусов загинув у ДТП: що відомо про "подвиги" колаборанта (фото)

У його послужному списку — організація проросійських мітингів у Херсоні, допомога окупантам та участь у псевдореферендумі.

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Сьогодні 9 листопада у ДТП під Генічеськом загинув заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області колаборант Кирило Стремоусов. Про це повідомляє Telegram російського інформаційного агентства РБК.

Також повідомляється, що "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив смерть Стремоусова. У спільнотах російських "військкорів" говорять про те, що разом із херсонським гауляйтером в авто знаходився його водій, якому вдалося вижити.

Ким був Кирило Стремоусов

Майбутній спільник російських окупантів народився 26 грудня 1976 року у селищі Гольмівська, Микитівської райради Донецької області. Вищу освіту здобув у Тернопільській академії народного господарства. Він називав себе православним християнином і мав п'ятьох дітей.

У 2000-х займався бізнесом — мав фірму "Вега", яка займалася торгівлею кормами для риб за кордоном. А з 2007 року був на керівному посту у Київському комітеті рибного господарства.

Наприкінці нульових заснував у Херсоні інформаційне агентство "Таврія-Ньюс" разом з Устином Мальцевим. Після чого захопився езотерикою та став членом проросійської секти "Концепція громадської безпеки".

У грудні 2013 року Стремоусов зареєстрував ГО "За президента України", яка підтримувала Віктора Януковича — пізніше він стверджував, що особисто спілкувався з Януковичем і заявляв, що українська державність тримається лише на плечах президента, що втікає.

"Подвиги" Стремоусова

У 2013 році Стремоусов влаштовував так звані російські пробіжки під назвою "Дякую за перемогу", учасники якого приносили прапори ультраправих націонал-патріотичних організацій Росії.

1 березня 2014 року Стремоусов був організатором проросійського мітингу в Херсоні й мав намір захопити адміністративні будівлі з метою встановлення "Херсонської Народної Республіки".

У лютому 2017 року Стремоусов побив поліціянта, а потім разом зі спільником влаштували у кабінеті міського голови Херсона заворушення — вони силою вивели мера з будівлі міськради та на вулиці його звалили на тротуар. 21 травня 2018 року Стремоусов посварився з охоронцем платного пляжу та розстріляв його з травматичної зброї.

Політична діяльність

З 2017 до 2019 року Стремоусов очолював місцевий центр Соціалістичної партії України в Херсоні. Під час виборів до парламенту України у 2019 році був самовисуванцем з 182 округу, але обраний не був. З 2021 року перебував у проросійській партії "Держава".

З початком повномасштабної війни в Україні Стремоусов одразу перейшов на бік окупантів та очолив незаконні збори псевдооргану "Комітет порятунку за мир та порядок". У своїх публічних виступах він погрожував мешканцям окупованого Херсона ув'язненням за "інакомислення", а також обіцяв провести "перепис населення" і закликав жителів регіону брати участь у псевдореферендумі.

Останнім часом Стремоусов говорив про евакуацію населення з Херсона та анонсував "швидку розв'язку" у ситуації на Херсонському напрямку.