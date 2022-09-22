Окупанти залякують населення Херсона "ударом ЗСУ" в день псевдореферендуму

За словами колаборанта Кирила Стремоусова, захоплена територія Херсонської області повністю готова до проведення "голосування".

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Так званий заступник глави адміністрації Херсонської області Кирило Стремоусов залякує населення регіону ударами Збройних сил України в день проведення псевдореферендуму. Про це пише російська агенція ТАРС.

За його словами, по окупованій області можуть завдати удару "високоточною зброєю НАТО".

Водночас колаборант стверджує, що регіон із технічного боку на 100 відсотків готовий до проведення так званого "голосування".

Також "голова адміністрації Херсонської області" Володимир Сальдо вважає, що в день псевдореферендуму "диверсії" в регіоні можливі, але малоймовірні. Він також додав, що кожна "виборча дільниця" перебуватиме під охороною.

Сальдо розповів, що в Херсоні створено "Центральну виборчу комісію", її так званою головою стала Марина Захарова. Також є якісь "територіальні комісії".

"Абсолютно вся система, яка потрібна для голосування, вже організована", — наголосив помічник окупантів.

Бюлетені на фейковому голосуванні будуть російською та українською мовами, у них буде лише одне питання — про вихід зі складу України, створення самостійної держави та її входження до складу РФ.

Як повідомляють окупанти, у списках виборців Херсонської області нібито налічується 750 тис. осіб. Результати "плебісциту" оголосять за п'ять днів після завершення псевдореферендуму.

Онлайн-голосування в регіоні буде.

Нагадаємо, 20 вересня так званий голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що місцева "влада" ухвалила рішення про проведення "референдуму" в українському регіоні.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань вважає, що "голосування про приєднання до РФ" є спробою вдарити морально по херсонцях, які очікують на деокупацію. При цьому він нагадує, що з погляду міжнародного права проведення референдуму — нелегітимне.