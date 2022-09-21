"Референдум" – спроба вдарити морально по херсонцях, які очікують на деокупацію, – депутат

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань нагадує, що з погляду міжнародного права проведення референдуму — нелегітимне.

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"Там знаходяться військові РФ, ведуться активні бойові дії, тому референдум проводити не можна, — каже у коментарі Фокусу депутат Херсонської облради Сергій Хлань. — Реально проводити його ніхто не буде. З 23 по 26 вересня відбудеться обхід по будинках, а 27 вересня пройде волевиявлення на виборчих дільницях".

Він наголошує: облаштованих ділянок досі немає — буде чиста формальність.

"Потім просто оголосять результати на пропагандистських смітниках. Вони вже й зараз оголошують, що 80% жителів Херсонщини проголосують за входження до Росії. У шоу, яке Кремль проводить через своїх посіпак — Володимира Сальдо (його заступник, — ред.) та інших колаборантів — немає нічого спільного із законністю”, — додає він.

Хлань упевнений: організація псевдореферендуму — реакція на значні втрати на фронті з боку РФ, зокрема на херсонському напрямку.

"Вони розуміють, що час грає проти них. Швидке проведення референдумів за задумом РФ має вплинути на підняття бойового духу військових і вдарити морально по українському населенню, яке чекає на деокупацію. Проведення референдуму ніяк не вплине на дії ЗСУ. Деокупація триватиме", — каже він.

Детальніше читайте у матеріалі Фокусу.