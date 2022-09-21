"Референдум" – попытка ударить морально по херсонцам, которые ожидают деоккупацию, – депутат

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань напоминает, что с точки зрения международного права, проведение референдума – нелегитимное.

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"Там находятся военные РФ, ведутся активные боевые действия, поэтому референдум проводить нельзя, – говорит в комментарии Фокусу депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. – Реально проводить его никто не будет. С 23 по 26 сентября состоится обход по домам, а 27 сентября пройдет волеизъявление на избирательных участках".

Он отмечает: обустроенных участков до сих пор нет – будет чистая формальность.

"Затем просто объявят результаты на пропагандистских помойках. Они уже и сейчас объявляют, что 80% жителей Херсонщины проголосуют за вхождение в Россию. У шоу, которое Кремль проводит через своих посипак – Владимира Сальдо (глава оккупационной администрации, – ред.), Кирилла Стремоусова (его заместитель, – ред.) и других коллаборантов, нет ничего общего с законностью", – добавляет он.

Хлань уверен: организация псевдореферендума – реакция на значительные потери на фронте со стороны РФ, в том числе и на херсонском направлении.

"Они понимают, что время играет против них. Быстрое проведение референдумов по замыслу РФ должно повлиять на поднятие боевого духа военных и ударить морально по украинскому населению, ожидающему деоккупацию. Проведение референдума никак не повлияет на действия ВСУ. Деоккупация будет продолжаться", – говорит он.

Подробнее читайте в материале Фокуса.