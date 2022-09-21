Удержать захваченное. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация

Оккупанты проведут "референдумы" на захваченной территории Украины. Президент РФ Владимир Путин поддержал их, заявив, что это "исторические земли Новороссии".

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Первыми о "референдуме" заявили так называемые народные советы "ЛНР" и "ДНР". 19 сентября они призвали немедленно инициировать "голосования" о признании их субъектами РФ. Представитель т.н. "ДНР" Денис Пушилин, в частности, опубликовал видео, на котором якобы разговаривает с коллегой по соседнему квазиобразованию Леонидом Пасечником. Они договорились "о синхронизации действий по проведению "референдумов", а после объявили даты.

Голосование решили проводить несколько дней (23-27 сентября), вне "избирательных участков" – это, мол, поможет избежать скопления людей. Однако в один из дней все-таки проведут и привычное – с "голосованием" бюллетенями на одном из них.

В бюллетенях на "референдуме" будет один вопрос: "Поддерживаете ли вы вхождение республик в состав РФ на правах субъекта?". После Пушилин обещал попросить президента РФ Владимира Путина "срочно принять республику в состав РФ".

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Аналогично развивались события и в Луганске. Далее в обоих квазиобразованиях приняли еще и дополнительные "законы". Один из них – о разрешении проголосовать жителям Луганщины, которые находятся за пределами области. О результатах и в Донецке, и в Луганске обещают объявить в течение пяти дней.

Вскоре о псевдореферендумах заявили на оккупированной Херсонщине. Якобы, "рассмотрев обращение общественных организаций и жителей региона", "принято решение о проведении голосования по вхождению Херсонской области в состав РФ". Об этом заявил глава оккупационной администрации Владимир Сальдо. Его заместитель – коллаборант Кирилл Стремоусов пояснил: "Референдум нужен, чтобы люди не боялись, что Россия уйдет". Помогать в организации "голосования" будет Россия.

На части Запорожской области, неподконтрольной правительству Украины, также объявили об организации "волеизъявления". На "общенародном съезде граждан Запорожской области по территориальной принадлежности региона" собрали всех ставленников Кремля, занимающих должности в оккупационной администрации. Самопровозглашенный глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, считает, что это "вхождение в состав РФ поможет развитию региона и остановит войну". К тому же Балицкий заявил, что вскоре после этого начнется сбор "добровольцев" для "для поддержки российской армии".

На заявления коллаборантов в Украине и в мире отреагировали быстро и резко. Все заявили о непризнании псевдореферендумов, о санкциях за попытку провести "голосование", и о предоставлении новых пакетов военной помощи Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что ни фейковые "референдумы", ни гибридная мобилизация не смогут повлиять на реальную картину. В Офисе президента Украины заявления со стороны РФ назвали шантажом и уточнили: псевдореферендумы не позволят легализовать захват украинских земель.

"Враг боится, примитивно манипулирует. Украина решит российский вопрос. Угрозу можно ликвидировать только силой", — написал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Голосования" в неизвестных местах при участии актеров

Очевидно, что идея провести "референдумы" принадлежит Кремлю, но он не знал, когда ее воплотит. Поэтому и реакция на заявления коллаборантов в первый день была нечеткой. В то время как так называемые российские эксперты и пропагандисты уже заявляли, что "референдумы" послужат "правовой основой для изменения статуса специальной военной операции РФ" — и что последует объявление войны, официальная Москва хранила молчание.

[ + – ] "После принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", – утверждает Дмитрий Медведев Фото: Getty Images

Паузу прервал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он написал, что "референдумы" "имеют огромное значение не только для системной защиты жителей", "но и для восстановления исторической справедливости".

"После их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер", – сообщил Медведев 20 сентября. В тот же день к россиянам должен был обратиться Владимир Путин. Его выступления ждали до самого вечера, но заговорил президент РФ только 21 сентября утром.

Путин сказал, что поддерживает предложение о проведении частичной мобилизации граждан страны – "для защиты России, ее суверенитета и целостности". И подписал соответствующий указ. Призыву будут подлежать только граждане, находящиеся в запасе, – они пройдут дополнительную подготовку "с учетом войны в Украине". Мобилизация начнется немедленно.

"Идея Кремля относительно мобилизации и референдумов связана с давлением разных элит, в том числе и снизу, то есть, коллаборантов, – говорит Фокусу херсонский политолог Владимир Молчанов. – "Референдум" – это совершенно бестолковая игра. Их назначают за три дня до проведения, когда ничего не готово. Проведены они не будут. Вместо них проведут фикцию. Мы видим создание 13 участковых комиссий из почти 800, существующих в Херсонской области. В этих комиссиях задействовали весь штат коллаборантов и безработных с украинскими паспортами. Это значит, что фактически покрыть какую-то большую часть территории, просто даже организовав там работу, будет невозможно. Даже с точки зрения собственной безопасности. Если какое-то количество участков и будет открыто, они станут объектом прицельного поражения ВСУ. Участие в таких "референдумах" является преступлением, и преступники подлежат наказанию".

Молчанов добавляет: по его мнению, "референдум может быть организован в неизвестных местах, возможно, в нескольких локациях, группами актеров, которые будут играть как роль членов комиссии, так и роль избирателей, которые пришли поддержать Россию". Результатом будет несколько сюжетов разных российских и коллаборантских каналов, о том, что "херсонцы поддерживают присоединение к РФ".

"Все цифры возьмут с потолка. Я не удивлюсь, если объявят 700 или 800 тысяч "за" так называемое воссоединение, несмотря на то, что сейчас на Херсонщине, даже включая детей, нет и 500 тысяч человек. Ведь более половины жителей области уехали за ее пределы", – говорит Молчанов.

Работа на российского потребителя

Политолог Владимир Фесенко говорит Фокусу: в юридическом смысле эти "референдумы" совершенно ничтожны. Это лишь повод для перехода к новой фазе войны, для проведения частичной мобилизации.

"Это сигнал Путина, что он не собирается капитулировать и проигрывать эту войну, – поясняет Фесенко. – Путин собирается сражаться до последнего. Референдумы сами по себе не имеют никакого значения. В юридическом смысле они точно ни на что не повлияют. Их никто не будет признавать. Я напомню, что даже референдум в Крыму, который прошел в спокойных обстоятельствах, ведь тогда там не было боевых действий, противоречил международному праву. Даже близкие партнеры Москвы не признали аннексию Крыма. Ни Китай, ни Беларусь. То, что будет происходить сейчас – абсолютная имитация, фальсификация, махинация и инсценировка. Все люди, более или менее знакомые с процедурой голосования на референдуме, понимают, что во время войны это не проводится. Невозможно организовать нормальное проведение голосования. Тем более речь идет о территориях, из которых выехало не менее, а возможно и более половины населения".

[ + – ] "Путин - наш президент!". Надпись на стене школы в Малой Камышевахе Фото: Getty Images

Политически смысл псевдореферендумов состоит в том, чтобы обосновать частичную мобилизацию и отреагировать на критику внутри России, говорит эксперт. Вторая причина, пожалуй, – главная.

"Путину нужно показать решимость, что все идет по плану. Он уже об этом говорил, но после поражений на Харьковщине это нужно как-то подкрепить. Поэтому с точки зрения внутренней логики он демонстрирует решительность в том, что будет воевать. Одновременно заявлениями о частичной мобилизации и о том, что использование ядерного оружия — это не блеф, он пугает Запад. Он желает, чтобы Запад принудил Киев к переговорам с Москвой", – продолжает Владимир Фесенко.

Давление на Запад, или Пути к отступлению

Украинские эксперты также говорят, что Россия пошла ва-банк, но до конца сохраняет неопределенность, чтобы было поле для маневра, потому что сил и средств, выполнить свои угрозы у россиян нет.

"Таким корявым образом не только Украине, но и Западу ставят ультиматум", – предполагает и политический аналитик Мария Кучеренко. При этом она отмечает, что в том, что такая "просьба" возникла, нет ничего удивительного – был лишь вопрос времени. "Будут ли аннексировать всех? Сомневаюсь: "референдумы" можно провести и принять их "результаты" к сведению", – говорит она.

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Предсмертная пена Кремля. Что означает объявление мобилизации в РФ

Может произойти, как в 2014 году, когда в Донецкой и Луганской областях уже проводили так называемые референдумы. Тогда "жители" заявили о желании "присоединиться" к РФ, но каких-то юридических последствий это не имело.

В том, что после "референдума" последуют какие-то шаги, всегда были сомнения. Разговоры о проведении "референдумов" звучат давно. Еще 29 марта представитель оккупационной администрации Пушилин говорил о присоединении подконтрольных РФ территорий к России. Однако тогда он отмечал, что сначала нужно захватить всю территорию Донецкой области.

В Луганске заявили о "референдуме" в мае, но с тех пор дату незаконного голосования несколько раз переносили. Переносили планы организовать "волеизъявление" и в Херсонской области. 11 сентября российские медиа писали, что в Кремле поставили на паузу проведение "референдумов" в оккупированных регионах Украины — из-за успешного наступления ВСУ в Харьковской области.

О том, что синхронное заявление главарей ОРДЛО Леонида Пасечника и Дениса Пушилина с просьбой провести "референдумы" о присоединении к России в кратчайшие сроки ставят Москву в крайне невыгодное положение, говорят и аналитики американского Института изучения войны. С одной стороны, российские пропагандисты утверждают, что "крымский сценарий" на временно оккупированной РФ территории Донецкой и Луганской областей позволит россиянам легче угрожать НАТО ответными ударами за украинские контратаки, с другой – Украине ничего не мешало совершить несколько ударов по оккупированной территории полуострова Крым, что в Кремле уже могло считаться нападением и "ответить НАТО".

К тому же, Россия, скорее всего, будет "признавать" территории областей целиком, а потом будет требовать от Украины "не аннексировать территории" или "освободить от оккупации" (например, Славянск и Краматорск). Но это требование будет выглядеть не более чем угрозой, реализовать которую они не смогут

Сейчас Россия не контролирует полностью территорию ни одной из четырех областей. Больше всего она захватила на Луганщине и Херсонщине – 90-98% территории, менее всего – на Донетчине и в Запорожской области. По словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные Cилы Украины постоянно контролируюn 45% области. Недавно украинская армия зашла в Святогорск, в городе и вокруг него продолжается зачистка.

"Но мы видим, что вчера и сегодня раздаются заявления, в том числе с трибуны Генассамблеи ООН, о том, что никто из цивилизованных стран признавать "референдум" не будет. Даже Эрдоган уже заявил, что не признает псевдоголосование. Китай и даже Беларусь в свое время не признали аннексию Крыма, – напоминает Владимир Фесенко. – И Шольц уже заявил, что ни о каком мире на российских условиях не может быть и речи. В этом смысле Путин попытается закрепиться в тех пределах, которые россияне уже контролируют. Не просто оккупировать, но и зафиксировать их присоединение к России. Он считает, что это остановит наступление украинских вооруженных сил. Но нет. Наступление продолжается, потому что никто не признает эти территории русскими".

Повод для мобилизации

Долгое время оставался открытым вопрос: способна ли Россия объявить открытую мобилизацию и если да, то в каком формате – частичную, полную, как долго будет проводить скрытую. И украинские, и международные эксперты говорили, что России не хватает сил и средств на фронте, россиянам надо восстанавливать потери, менять деградировавшие и деморализованные подразделения.

О том, что мобилизация может быть объявлена, стало известно накануне выступления Путина. Госдума РФ ввела в Уголовный кодекс понятия "мобилизация" и "военное время", а также одобрила поправки об ответственности за дезертирство во время мобилизации или в военное время (в частности, ввела уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен – от 3 до 10 лет, за отказ от участия в боевых действиях – до 3 лет колонии).

Но политически для Путина мобилизация остается невыгодной. Сразу же после его выступления граждане России стали искать в интернете, как уклониться от мобилизации и куда купить билеты на самолет…

“Россия не настроена на полную мобилизацию, нет возможности содержать и командовать такой толпой народа, – говорит Владимир Молчанов. – Единственное, что они могут сделать – провести мобилизацию для укомплектования частей, которые понесли значительные потери и требуют дополнительного человеческого ресурса. Речь даже не о трехстах тысячах. Это, скорее, будет пополнение уже существующих частей. Больше проблем возникнет с внедрением принудительных военных заказов на предприятиях, несмотря на то, что на руководителей распространили уголовную ответственность за отказ. Но там, где есть принудительный заказ, есть и кризис платежей, откат за отказ от такого заказа. Фактически это будет означать крушение российской экономики. Мне даже жаль, что они не объявили полную и тотальную мобилизацию – это было бы крушение немедленное".

А вот кому уклониться будет куда сложнее, так это жителям оккупированных территорий. Да и улететь они никуда не смогут. В Запорожской области такую "мобилизацию добровольцев" планируют объявить в скором времени.