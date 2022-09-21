Предсмертная пена Кремля. Что означает объявление мобилизации в РФ

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В РФ объявили частичную мобилизацию. Шойгу заявил, что в ВС РФ призовут 300 тысяч резервистов. Это немаленькая цифра — попробуем разобраться, где они возьмут этих людей.

1. Запасники. Сейчас в РФ уже рассылают повестки всем тем, кто служил раньше и имеет тот или иной военный опыт. Даже в Москве, по поступающим мне сообщениям, уже начали рассылать повестки. При этом мы не знаем реальный потенциал и количество запасников. То есть сколько их смогут собрать? 10,000 или 100,000? Это покажет только время. Но очевидно, что за ними придется бегать. Добровольно немногие явятся на эту мобилизацию.

2. Срочники. 27 сентября приказ по армии в РФ. То есть срочников от сентябрьского призыва 2021 года не демобилизуют, а оставят служить. По разным оценкам, это около 90,000-100,000 человек. Вот вам уже и часть тех 300,000, про которую говорил Шойгу. Но это срочники со всеми вытекающими. Очевидно, что их будут использовать поэтапно и во вторых, в третьих линиях, а не сразу кидать в самое пекло. Для пекла они попробуют мобилизовать запасников.

Но я в очередной раз напомню, что в РФ нет инфраструктуры для мобилизации. А именно:

1. В РФ нет младших и старших командиров для насыщения ими мобилизованных частей;

2. В РФ нет должного и современного военного обмундирования для обеспечения мобилизованных частей;

3. В РФ нет (уже нет) должного количества современной техники для оснащения ими мобилизованных частей;

4. В РФ нет подготовленных полигонов для вышкаливания мобилизованных частей.

Любые мобилизованные силы в РФ — это будет плохо экипированная и плохо организованная без адекватного командования и элементарной подготовки толпа с нулевой мотивацией.

Боевая способность такой толпы крайне сомнительна и видится мне максимально низкой.

[ + – ] Боевая способность такой толпы крайне сомнительна и видится мне максимально низкой

Чего ожидать украинцам?

Война надолго. Путин пошел на эскалацию конфликта. Всем мужчинам, кто еще не призван, нужно морально подготовиться и настроиться, что в следующих волнах нашей мобилизации им тоже придется встать под ружье. ВСУ не смогут вечно держаться только на добровольцах и первой волне призванных.

Так или иначе шансов у РФ нет. Этот акт — это предсмертная пена Кремля. Путин оттягивает свой конец — он готов положить еще десятки и сотни тысяч своих подданных, лишь бы не проиграть. Но он уже проиграл. И эта частичная мобилизация его не спасет.