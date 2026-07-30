Новый уровень имитации человека — что показали тесты голосового ИИ GPT Live

Насчет GPT Live — штука, конечно, выносит мозг.

Это новая голосовая модель, которая общается с вами в режиме реального времени, а не как раньше: вопрос — ответ. Включил ее фоном, занимался работой, в течение часа обсуждал кучу насущных тем, а под конец попросил написать два длиных промпта для агента.

Раньше я такие промпты писал сам, ручками, затем — с помощью надиктовки. Теперь это буквально одно предложение — и промпт готов, затем два клика — и у агента новая, цикличная задача.

Если бы меня не предупредили и дали пообщаться с такой сущностью, я бы не понял, что это ИИ. Ну то есть речь буквально как с человеком по аудио- или видеосвязи. Модель задумывается, вздыхает, перебивает, быстро вставляет контрреплики или, наоборот, может дать тебе помолчать, когда ты задумался, понимая, что ты подбираешь слова.

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Совершенно новый уровень имитации.

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И это снова приводит нас к вопросу: на каком уровне имитация перестает быть имитацией? А также: не может ли имитация, то есть подделка, стать лучше оригинала? Ведь она стремится быть настолько хорошей, что в итоге превосходит подлинник.

К слову, поскольку меня не раз спрашивали: не на службе я использую Claude для разбора аналитики и сложных запросов, например академических текстов; GPT — как заточенного под меня помощника и агента для цикличных задач, а также для препарирования файлов и данных; Grok — для "бандитских" запросов, когда нужно минимум фильтров.

Также сложные тексты — расшифровки, вытянутые из видео, аналитику или анализ старых текстов, написанных на иврите, — я прогоняю через разные модели, сверяя, на чем делает акцент каждая из них. Например, какой-нибудь текст начала прошлого века, написанный еще на том "вычурном" иврите: вручную разбирать — часы, с ИИ — минут двадцать.

Ну и, конечно же, систематизация, сбор и обобщение данных — все это раньше тоже могло сожрать целый день, а то и несколько дней работы.

И да, если хотите полноценно взять себе в помощники ИИшку, речь, конечно же, идет о платной подписке. Тот же GPT Live в бесплатной версии урезан.

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