Возможный кризис НАТО в Балтии после перемирия в Украине: почему не поможет 5-я статья

Foreign Policy опубликовал интересный материал военного аналитика Франца-Стефана Гади о закрытой военной игре в Германии, где моделировался возможный кризис НАТО в Балтии после перемирия в Украине.

Так, Гади, исследователь современных конфликтов и ассоциированный сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS), участвовал в варгейме в немецком Университете Бундесвера имени Гельмута Шмидта в Гамбурге.

Варгейм прошел в декабре 2025 года, однако его сценарий был вынесен на конец октября 2026-го — после фиктивного перемирия в Украине, при котором линия фронта заморожена, а Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями.

Гади играл роль начальника Генштаба РФ, а среди участников со стороны "красной команды" также были директор Центра Фонда Карнеги "Россия – Евразия" Александр Габуев и бывший немецкий дипломат и сотрудник разведки Арндт Фрайтаг фон Лорингховен, исполнявший роль Сергея Лаврова.

По сценарию Россия использовала крупные силы, заранее сосредоточенные в Беларуси и Калининградской области под прикрытием учений, после чего нанесла быстрый и ограниченный удар через Сувалкский коридор, пытаясь изолировать Литву, Латвию и Эстонию от остальной территории НАТО.

Основная ставка делалась не на полномасштабную оккупацию, а на скорость и создание ситуации, в которой европейские страны не успевают согласовать ответ без участия США.

Гади отдельно подчеркивает, что в игре ключевую роль играли современные методы ведения войны, включая постоянную разведку с помощью БпЛА, дистанционное минирование, связку дронов с артиллерией и создание зон огневого контроля вместо классического удержания территории крупными силами.

По словам аналитика, в рамках симуляции именно нерешительность европейских политиков, зависимость НАТО от американских возможностей в подавлении ПВО (миссии SEAD/DEAD) и страх дальнейшей эскалации позволили российской стороне добиться своих целей еще до начала организации Альянсом полноценного контрнаступления.

Впрочем, материал подается не как прогноз неизбежного конфликта, а как предупреждение о слабых местах в системе коллективной безопасности Европы.

Гади делает вывод, что без ускорения процессов принятия решений и усиления собственных военных возможностей (подталкивая на это европейских дипломатов) европейские страны НАТО могут столкнуться с серьезными трудностями в случае очередной российской агрессии против соседних государств.

Важно подчеркнуть основной вывод из этого варгейма: целью России будет не захват территории и не "прорыв Сувалок", а разрушение именно самого Альянса — при этом без прямого втягивания США.

Поэтому операции будут ограниченными и быстрыми — достаточными, чтобы это была полноценная военная операция, но недостаточными для "большой" войны.

Гади призывает: забудьте о проповедях о приверженности статье 5 НАТО.

Единственный, основополагающий вопрос заключается в том, считает ли Германия, что стоит воевать с Россией из-за стран Балтии, даже без помощи США, и существует ли по этому поводу подлинный консенсус — готовы ли немцы морально к войне?

Если на эти вопросы не удастся дать четкие ответы до начала кризиса, то Германия и НАТО рискуют быть просто подавлены скоростью и решимостью России в реальном военном конфликте, особенно на его начальной стадии.

Сдерживание зависит не только от военных возможностей — которых недостаточно, — но и от того, что враг думает о вашей решимости.

