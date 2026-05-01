Танки-черепахи проиграли войну: как Россия пошла не туда и оказалась в технологическом тупике

OSINT-исследователь Якуб Яновский, ведущий список Oryx, написал статью, в которой он описывает историю российских танков-черепах, а также выдвигает аргумент, что эти танки являются тупиковой веткой развития военной техники.

Некоторые тезисы Якуба:

• Традиционная защита танков концентрировалась на фронтальной броне. При этом другие части танка, как правило, оставались уязвимыми. Это побудило танкостроителей создавать новые типы защиты: пассивную (улучшение брони, динамическая защита, дополнительные структуры на танке) либо активную (системы предупреждения экипажа об атаке, постановки дымовых завес, глушилки сигналов, а также системы перехвата боеприпасов).

• Системы активной защиты являются более технологичными, а следовательно и долгими в разработке и установке, чем пассивная защита. У русских имелась система активной защиты — "Афганит", однако на практике она устанавливалась только на Т-14 "Армата", и в зоне боевых действий ее не видно до сих пор. Соответственно, русские перешли к кустарному решению — установке экранов-мангалов. Эти экраны были неэффективны против ПТРК Javelin, однако в некоторых случаях помогали против гранат, сбрасываемых с дронов.

• В 2024 году, с задержкой помощи от США, украинцы кардинально нарастили применение FPV-дронов. Неся значительные потери, русские начали развивать два решения для защиты. Первым были средства РЭБ, устанавливаемые на танки, однако украинцы ответили развитием собственных систем связи, а также появились дроны с оптоволокном. Вторым решением была дальнейшая эволюция экранов-мангалов. Мангалы также начали комбинировать со средствами РЭБ и с противоминными тралами.

• Получившиеся в результате экспериментов танки-черепахи получили очевидное преимущество перед FPV-дронами: на обездвиживание зачастую уходило 10-15 единиц, а на полное уничтожение — 30-50. Однако это преимущество не было решающим: Украина наращивала производство дронов до миллионов в год, и тратить десятки из них на танк в итоге оказывалось приемлемой ценой.

• В свою очередь, из-за превращения в "черепахи" танки получали много недостатков: плохую маневренность, нагрузку на ходовую часть, ограниченный обзор, ограниченные углы поворота башни, невозможность устанавливать дымовые завесы и усложненную эвакуацию подбитых машин. Дальнейшее развитие боеприпасов дронов еще больше снижает баланс между преимуществами и недостатками мангалов.

• Якуб считает, что недостатки танков-черепах в итоге являются настолько критичными, что танк перестает выполнять ту роль на поле боя, которую выполнял изначально — мобильной бронированной машины. Поэтому танки-черепахи не появятся в арсенале других стран, а будущие решения явно будут лежать в плоскости развития именно активной защиты.

• В качестве примера хорошей активной защиты Якуб называет израильскую Trophy, зарекомендовавшую себя в реальных боях. Однако он отмечает, что ее боезапас ограничен и явно недостаточен для боев в условиях использования миллионов БпЛА ежегодно, что можно наблюдать в Украине. Сейчас в Израиле ведутся дискуссии и работы о создании новых установок активной защиты.

• Якуб отмечает ведущиеся сейчас разработки (в частности, украинской компании DONS), которые напоминают полностью автономные пулеметные турели, и считает, что активная защита будущего будет двигаться в этом направлении. Это представляет множественные вызовы для танкостроения: установка дополнительных сенсоров, компьютеров для наведения, источники дополнительной энергии для их питания, развитие способных к идентификации угроз программ.

• Вероятно, танкам будущего придется пожертвовать частью фронтальной брони для того, чтобы позволить нести вышеперечисленные улучшения. Однако ни одна система не может нести в себе защиту от всех угроз, и жертвовать частью защиты от одних угроз в пользу других — естественный процесс.

