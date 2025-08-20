Дроны никогда не заменят танки: почему традиционное оружие остается решающим на поле боя

Война в Украине показала, что беспилотники стали важнейшей частью современной войны. БПЛА массово применяются обеими сторонами, парализуют маневры и вынуждают войска и технику искать укрытие. Но, несмотря на масштабное использование, эксперты предупреждают: дроны не способны заменить танки, артиллерию и другое традиционное вооружение.

Related video

Массовое производство беспилотников не может компенсировать потерю классических систем огневой мощи, убежден исследователь британского аналитического центра RUSI Джастин Бронк. По его словам, есть несколько причин, по которым для сил НАТО было бы ошибкой полагаться в значительной степени на беспилотные системы для замены традиционных систем вооружения.

Эксперт назвал главную причину. К примеру, Россия имеет один из самых мощных комплексов противодействия БПЛА в мире. Системы радиоэлектронной борьбы, зенитное оружие, модифицированные винтовки и даже простые меры защиты техники в виде "мангалов" или сеток делают применение дронов менее эффективным. По оценкам Бронка, лишь малая часть запускаемых украинскими войсками беспилотников достигает цели, и еще меньше — наносит решающий ущерб.

Аналитик подчеркивает, что Украина сама демонстрирует ограничения так называемой дроновой войны. Несмотря на миллионы БПЛА, Киев требует от союзников поставок традиционного оружия — HIMARS, ATACMS, управляемых артиллерийских снарядов и ПТУР, которые остаются более надежными средствами для уничтожения техники и сдерживания противника.

Важно

Украинская замена Mavic: почему "Шмавики" летают на фронте там, где не могут другие дроны

Таким образом беспилотники, по мнению специалиста, ценны прежде всего как средство поддержки. Они помогают обнаруживать цели, перегружать системы ПВО, отвлекать внимание противника или наносить удары по логистике. Но роль главной ударной силы они заменить не способны.

"Фундаментально, с технической и тактической точки зрения гораздо проще противостоять силам, которые в основном полагаются на массовые, дешевые беспилотные летательные аппараты FPV и OWA (барражирующие боеприпасы) для обеспечения своей основной боевой мощи, чем противостоять хорошо используемой авиации, дальнобойным орудиям, бронетехнике, артиллерии и минометам в составе профессиональных объединенных сил", — заключил Бронк.

Война дронов — влияние на НАТО

На Defense News привели комментарий старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана. Эксперт объяснил, что на опыт Украины следует обратить внимание Североатлантическому альянсу, который слишком сосредоточился на дронах.

"Вместо того чтобы догонять Россию и Украину в войне с использованием беспилотников, НАТО должна использовать беспилотники для усиления своих существующих сильных сторон", — уточнил эксперт.

Ранее исследователь RUSI Джастин Бронк пояснил, почему стратегия, полностью ориентированная на применение различных БПЛА, бесперспективна и не способна обеспечить победу в войне против России.