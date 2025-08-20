Дрони ніколи не замінять танки: чому традиційна зброя залишається вирішальною на полі бою

Війна в Україні показала, що безпілотники стали найважливішою частиною сучасної війни. БПЛА масово застосовуються обома сторонами, паралізують маневри та змушують війська і техніку шукати укриття. Але, попри масштабне використання, експерти попереджають: дрони не здатні замінити танки, артилерію та інше традиційне озброєння.

Related video

Масове виробництво безпілотників не може компенсувати втрату класичних систем вогневої потужності, переконаний дослідник британського аналітичного центру RUSI Джастін Бронк. За його словами, є кілька причин, через які для сил НАТО було б помилкою покладатися значною мірою на безпілотні системи для заміни традиційних систем озброєння.

Експерт назвав головну причину. Приміром, Росія має один із найпотужніших комплексів протидії БПЛА у світі. Системи радіоелектронної боротьби, зенітна зброя, модифіковані гвинтівки і навіть прості заходи захисту техніки у вигляді "мангалів" або сіток роблять застосування дронів менш ефективним. За оцінками Бронка, лише мала частина безпілотників, що запускаються українськими військами, досягає мети, і ще менше — завдає вирішальної шкоди.

Аналітик підкреслює, що Україна сама демонструє обмеження так званої дронової війни. Незважаючи на мільйони БПЛА, Київ вимагає від союзників поставок традиційної зброї — HIMARS, ATACMS, керованих артилерійських снарядів і ПТКР, які залишаються надійнішими засобами для знищення техніки та стримування противника.

Важливо

Українська заміна Mavic: чому "Шмавіки" літають на фронті там, де не можуть інші дрони

Таким чином безпілотники, на думку фахівця, цінні насамперед як засіб підтримки. Вони допомагають виявляти цілі, перевантажувати системи ППО, відвертати увагу противника або завдавати ударів по логістиці. Але роль головної ударної сили вони замінити не здатні.

"Фундаментально, з технічного і тактичного погляду набагато простіше протистояти силам, які в основному покладаються на масові, дешеві безпілотні літальні апарати FPV і OWA (боєприпаси, які баражують) для забезпечення своєї основної бойової потужності, ніж протистояти авіації, що добре використовується, далекобійним гарматам, бронетехніці, артилерії й мінометам у складі професійних об'єднаних сил", — резюмував Бронк.

Війна дронів — вплив на НАТО

На Defense News навели коментар старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана. Експерт пояснив, що на досвід України слід звернути увагу Північноатлантичному альянсу, який занадто зосередився на дронах.

"Замість того, щоб наздоганяти Росію та Україну у війні з використанням безпілотників, НАТО має використовувати безпілотники для посилення своїх наявних сильних сторін", — уточнив експерт.

Раніше дослідник RUSI Джастін Бронк пояснив, чому стратегія, повністю орієнтована на застосування різноманітних БПЛА, є безперспективною і не здатна забезпечити перемогу у війні проти Росії.