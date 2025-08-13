Воювати дронами з Росією безперспективно: аналітики RUSI навели аргументи

У Королівському інституті об'єднаних досліджень (RUSI) заявили, що українські війська значною мірою покладаються на безпілотні системи. Однак стратегія, повністю орієнтована на застосування різних БПЛА, є безперспективною і не здатна забезпечити перемогу у війні проти Росії.

Такий висновок озвучив старший науковий співробітник RUSI професор Джастін Бронк в інтерв'ю відомчому виданню британського оборонного відомства BFBS Forces News. Він зазначив, що дрони мають лише доповнювати традиційну вогневу міць, а не заміщати її.

Джастін Бронк про те, чому дрони не можуть замінити традиційне озброєння

За словами Бронка, досвід України показує, що ставка на масове застосування дронів стимулювала Росію розвивати комплексні заходи протидії — від радіоелектронної боротьби та захисту бронетехніки до інтеграції зенітних ракетних комплексів малої дальності на всіх рівнях сухопутних військ. При цьому, незважаючи на активне використання безпілотників, українські сили продовжують відступати.

Аналітик наголосив, що "безпілотники не можуть швидко розв'язати всі проблеми та забезпечити високу летальність", а ефективна стратегія вимагає поєднання нових технологій із перевіреними засобами ведення війни.

Тим часом масове використання Силами оборони безпілотних систем, фактично, вимушений захід.

"Зростаюча надмірна залежність українських сил від БПЛА в багатьох районах сталася не з їхньої волі, а тому, що їм довелося піти на це через необхідність", — вважає Бронк.

Коментуючи слова британського експерта, оглядачі Defense Express зазначили, що сама Велика Британія раніше оголосила про радикальну зміну військової доктрини на основі українського досвіду. У рамках стратегії "20-40-40" британська армія планує, щоб дрони становили 80% збройних сил: 40% — дешеві одноразові дрони-камікадзе, ще 40% — багаторазові високоточні, і лише 20% — важке озброєння, включно з бронетехнікою та артилерією.

"Але якщо Україна прийшла до дронізації через те, що в умовах воєнного часу, під методичними ударами ворога, саме дрони можливо виготовляти масово. То от Велика Британія йде на це під мирним небом та маючи незрівнянно більші ресурси та можливості", — підкреслили експерти.

Раніше Фокус з'ясовував, як можна протистояти масованим атакам російських модернізованих безпілотників, які стали ще небезпечнішими.