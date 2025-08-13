Воевать дронами с Россией бесперспективно: аналитики RUSI привели аргументы

В Королевском институте объединенных исследований (RUSI) заявили, что украинские войска в значительной мере полагаются на беспилотные системы. Однако стратегия, полностью ориентированная на применение различных БПЛА, бесперспективна и не способна обеспечить победу в войне против России.

Такой вывод озвучил старший научный сотрудник RUSI профессор Джастин Бронк в интервью ведомственному изданию британского оборонного ведомства BFBS Forces News. Он отметил, что дроны должны лишь дополнять традиционную огневую мощь, а не замещать ее.

Джастин Бронк о том, почему дроны не могут заменить традиционное вооружение

По словам Бронка, опыт Украины показывает, что ставка на массовое применение дронов стимулировала Россию развивать комплексные меры противодействия — от радиоэлектронной борьбы и защиты бронетехники до интеграции зенитных ракетных комплексов малой дальности на всех уровнях сухопутных войск. При этом, несмотря на активное использование беспилотников, украинские силы продолжают отступать.

Аналитик подчеркнул, что «беспилотники не могут быстро решить все проблемы и обеспечить высокую летальность», а эффективная стратегия требует сочетания новых технологий с проверенными средствами ведения войны.

Между тем массовое использование Силами обороны беспилотных систем, фактически, вынужденная мера.

“Растущая чрезмерная зависимость украинских сил от БПЛА во многих районах произошла не по их воле, а потому, что им пришлось пойти на это в силу необходимости”, — считает Бронк.

Комментируя слова британского эксперта обозреватели Defense Express отметили, что сама Великобритания ранее объявила о радикальном изменении военной доктрины на основе украинского опыта. В рамках стратегии «20-40-40» британская армия планирует, чтобы дроны составляли 80% вооруженных сил: 40% — дешевые одноразовые дроны-камикадзе, еще 40% — многоразовые высокоточные, и лишь 20% — тяжелое вооружение, включая бронетехнику и артиллерию.

“Но если Украина пришла к дронизации из-за того, что в условиях военного времени, под методическими ударами врага, именно дроны можно производить массово. Вот Великобритания идет на это под мирным небом и имея несравнимо большие ресурсы и возможности”, — подчеркнули эксперты.

Ранее Фокус выяснял, как можно противостоять массированным атакам российских модернизированных беспилотников, которые стали еще более опасными.