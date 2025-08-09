Украинская замена Mavic: почему "Шмавики" летают на фронте там, где не могут другие дроны

Гражданские квадрокоптеры серии DJI Mavic, которые экс-министр обороны Алексей Резников в 2022 году назвал "свадебными дронами", на четвертый год войны до сих пор пользуются большим спросом среди военных. Однако из-за ограничений со стороны Китая украинцам нужно искать им замену, и одним из вариантов стали беспилотники "Шмавик".

Их разработала украинская компания Reactive Drones специально для боевых условий. Директор организации Алексей Колесник рассказал Фокусу, чем "Шмавик" отличается от Mavic и как уже применяется Силами обороны.

Почему Mavic нравится военным

Эти квадрокоптеры маленькие и складываются для более удобной транспортировки. У дронов серии Mavic есть функции автоматического зависания, поэтому его легко взять рукой во время приземления. Простой интерфейс позволяет легко управлять коптером с помощью пульта с планшетом и обычно не требует дополнительного оборудования. Кроме того, "Мавики" производятся давно, поэтому их достаточно много на рынке.

Очень важным преимуществом Mavic является довольно устойчивая система связи, которая благодаря некоторым усовершенствованиям до сих пор может противостоять российским средствам радиоэлектронной связи. На дронах установлены высококачественные камеры от норвежской компании Hasselblad, которые очень помогают бойцам ВСУ вести воздушную разведку на небольших расстояниях.

"Достаточно простой дрон, достаточно распространенный, поэтому и пользуется большим спросом, даже несмотря на то, что его нужно "ломать", адаптировать прошивку для использования и так далее", — отметил Алексей.

Украинские военные активно используют дроны DJI Mavic Фото: Министерство обороны Украины

Китай запретил экспорт и реэкспорт как напрямую в Украину, так и в страны, которые напрямую экспортировали Mavic в Украину. По мнению Алексея Колесника — это целенаправленное действие китайского руководства в ответ на запрос россиян. Сейчас поставки Mavic очень ограничены, их трудно приобрести в нужном количестве, даже если есть необходимые средства.

"Поставляются через третьи, четвертые, пятые государства, иногда восстановленные после использования для того, ну, чтобы доведены до состояния нового, но не новые. И в будущем будет еще хуже", — заверил производитель.

Гражданские альтернативы Mavic

В США компания Skydio производит дроны, которые по характеристикам несколько похожи. Они предусмотрены для использования военными, но по словам директора Reactive Drones, на практике не могут применяться на фронте в Украине из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы.

"Мы с этой компанией некоторое время контактировали, они хотели с нами сотрудничать. Это хороший дрон, с классным интерфейсом и программным обеспечением, с классной камерой, но он не летает в условиях подавления. Этот дрон абсолютно не нужен нашей армии, — заявил Алексей, — Skydio по опыту использования различными подразделениями Нацполиции, Нацгвардии и военными — просто не летает. Он очень неустойчив к работе РЭБ".

Дрон Skydio X10D сделан для армии США Фото: Скриншот

Недавно писали, что ВС РФ обратили внимание на китайский квадрокоптер Fimi Х8 Tele Max, который стоит значительно дешевле Mavic 3. Он тоже довольно компактный, может проводить в воздухе до 47 мин и имеет неплохую систему камер с 30-кратным зумом и хорошую оптическую стабилизацию, но имеет проблемы с устойчивостью связи, которую производители до сих пор не устранили.

"Этот дрон с предыдущей версии X8 принципиально не изменился. Он в чем-то стал лучше, но это также не тот дрон, который могут использовать наши военные. FIMI "ломается" очень просто, но он сам по себе непригоден к работе на ЛБЗ", — считает собеседник.

Autel имеет офисы и так называемых "инвесторов" в Соединенных Штатах, но это такая же китайская компания, как и DJI, все руководство и основатели находятся в Китае. Autel EVO MAX может стать неплохой альтернативой, это неплохой дрон, хотя значительно дороже и сложнее для модификаций. Здесь тоже могут возникнуть проблемы с поставками из-за ареста нескольких основателей и руководителей Autel.

"Autel и Mavic примерно одинаковы по параметрам, на мой взгляд, очень близки по устойчивости. Они используют одинаковые чипы для приема-передачи радиосигнала. Единственное, камеры все же лучше у Mavic", — поделился разработчик.

Дрон Autel EVO 2 используют ВСУ Фото: 5 канал

Преимущества дронов "Шмавик"

Это совсем другой коптер по сравнению с Mavic, они похожи только возможностью использования для разведки и простотой управления. "Шмавик" поставляется с большим смарт-пультом, оснащенным дисплеем с диагональю более 10 дюймов. Для управления не нужны ни компьютеры, ни дополнительные чемоданы со станциями управления.

"Шмавик" также достаточно компактен, хотя на сегодня не складывается, как Mavic. Сперва инженеры вообще использовали обычную 12-дюймовую FPV-раму для проведения массовых испытаний на ЛБЗ с минимальным риском обнаружения россиянами.

Дрон "Шмавик" прост в использовании Фото: Reactive drones Дрон Шмавик управляется с помощью смарт-пульта Фото: Reactive drones

"Если DJI Mavic 3 или 4, или Autel — это дроны для видеосъемки, которые можно использовать как разведчик, то Шмавик — это дрон, который разрабатывался как разведчик. "Шмавик" уступает "Мавику" только камерой. Конкуренцию этим камерам мы пока составить не можем, хотя и сейчас производим самостоятельно несколько моделей камер. Это самый сложный элемент, над которым мы работаем. Делаем успехи, но пока достичь уровня Mavic по качеству дневной камеры мы не можем", — признался Алексей Колесник.

Он пояснил, что на это есть объективные причины, в частности ограниченный доступ к линзам и элементам для создания качественного зума. Что касается тепловизионной камеры, то "Шмавик" не уступает конкуренту от DJI. Во всем же остальном, говорит директор, "Шмавик" превосходит Mavic: от времени полета до дальности оперативного радиуса связи, скорости полета, устойчивости к ветру.

Воинские части и государство уже заказывает "Шмавики", Reactive Drones поставляет их согласно условиям контрактов. Военные дают обратную связь, указывают как положительные моменты, так и недостатки, которые производитель пытается устранить.

"Если говорить в процентном отношении, то 80% отзывов о том, что "Шмавик" действительно качественный, классный, простой в применении дрон-разведчик, и 20% отзывов о проблемных вопросах, над которыми надо работать", — говорит Алексей.

Дрон "Шмавик" постепенно завоевывает популярность среди военных Фото: Reactive drones

Сейчас компания совершенствует программное обеспечение, разрабатывает полностью пластиковый литой корпус, работает над новым типом аккумуляторных батарей, которые увеличат дальность и время полета. Кроме того, готовит новое поколение систем управления по запросу военных, чтобы упростить видеотрансляцию и передачу информации в центры управления.

"Шмавик" летает там, где не летают ни "Мавики", ни "Аутели", ни другие дроны. Нам удалось сделать такую связь, которая позволяет выполнять задачи, которые невозможно было выполнить с другим типом дронов. Мы очень часто получаем отзывы о том, что с помощью "Шмавика" выполнили задачу, которую не могли выполнить никак. У нас даже есть подразделения, которые отказываются использовать "Шмавик" как дрон-разведчик, потому что мы сразу при разработке заложили наличие системы сброса в конструкции. Поэтому некоторые бригады используют его исключительно как дрон-минибомбер, который может выполнить задачу, которую не выполнит другой дрон никогда", — подытожил Алексей Колесник.

Ранее стало известно, что DJI Mavic бросят вызов дроны Antigravity от китайского производителя камер Insta360. Компания оснащает свои коптеры камерой с разрешением 8К, способную делать снимки на 360 градусов.