ВС РФ нашли замену коптеру DJI Mavic 3 от Xiaomi: на что способен дешевый дрон-конкурент

Российские военные используют квадрокоптер Xiaomi Fimi Х8 Tele Max как альтернативу популярным на фронте дронам серии Mavic 3 от DJI.

Related video

Xiaomi предлагает характеристики, которые подходят для многих задач, и значительно дешевле. Об этом сообщил в Telegram российский производитель систем защиты от БПЛА "РусДрон" (подразделение государственной компании "РусКреп").

Китайские квадрокоптеры Mavic 3, Mavic 3 Pro и Mavic 3T стали основными дронами для ближней разведки и сброса небольших боєприпасов как в российской, так и украинской армии. Из-за высокого спроса цены на такие БПЛА высокие, например, Mavic 3 в Украине продают по цене около 65 000 грн за комплект с пультом, очками, зарядным устройством, USB-кабелями и запасными пропеллерами.

Как пишет "РусКреп", российские бойцы рекомендуют вместо него Xiaomi Fimi Х8 Tele Max, который в РФ стоит в 4 раза меньше. В Украине цены на модель начинаются от 22 000 грн, что в три раза дешевле Mavic 3. Комплектация похожая, но в нее не входят очки. Xiaomi также производит версию с тепловизионной камерой.

Оккупанты говорят, что Xiaomi Fimi Х8 Tele Max якобы подходит для многих задач, для которых обычно используют DJI Mavic 3. Россияне уже научились прошивать дрон, чтобы cнять ограничения, установленные производителем, и увеличить функционал. В случае с DJI на квадрокоптеры приходится ставить кастомную прошивку, чтобы они не передавали координаты на пульт противника.

"Как минимум один такой дешевый дрон иметь в подразделении стоит", — пишет предприятие.

Квадрокоптер Xiaomi Fimi Х8 Tele Max может заменить DJI Mavic 3 Фото: Скриншот

Характеристики дрона Xiaomi Fimi Х8 Tele Max

Габариты в разложенном виде — 242 × 334 × 72,6 мм; (складной)

Емкость аккумулятора — 4650 мАч (базовая) или 5000 мАч (Plus)

Вес — 760 г или 832 г в зависимости от типа аккумулятора

Скорость полета — до 65 км/год

Время полета — 38 мин или 47 мин в зависимости от аккумулятора

Максимальная высота — 5 км над уровнем моря

Дальность передачи сигнала — до 20 км с технологией RokLink 5.0

Радиосвязь — 2,400-2,4835 ГГц, 5,725 — 5,850 ГГц

Камера — двойная система с 48 МП широкоугольным и 13 МП телеобъективом на стабилизационном карданном подвесе

Зум — гибридный до 30х

Съемка видео — 920x1080 пікс. 60 к/с, 3840x2160 пікс. 60 к/с

Время зарядки — около 110 минут.

Характеристики DJI Mavic 3

Габариты в разложенном виде — 347,5 × 283 × 107,7 мм; (складной)

Емкость аккумулятора — 5000 мАч

Вес — 895 г

Скорость полета — до 68 км/год

Время полета — до 46 мин

Максимальная высота — 6 км над уровнем моря

Дальность передачи сигнала — до 15 км

Радиосвязь — 2,4-2,4835 ГГц и 5,725-5,850 ГГц

Камера — 4/3 CMOS Hasselblad, 20 Мп, угол обзора 84°, диафрагма f/2.8 — f/11 на триосевом стабилизационном подвесе

Зум — оптический 7х, гибридный 28х

Съемка видео — 5,1K: 5120x2700 при 24/25/30/48/50 кадрах/c DCI 4K: 4096x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з 4K/3840x2165 при 24 48/50/60/120* кадрах/сек. /60/120* кадрах/с 4K: 3840x2160 при 24/25/30/48/50/60/120* кадрах/з FHD: 1920x1080p при 24/25/30/48/50/60/120*/200* кадрах/с

Время зарядки — около 96 минут с базовым устройством и около 70 минут с концентратором.

В 2024 году в Украине создали и кодифицировали разведывательный квадрокоптер "Шмавик". Он отличается от гражданских DJI Mavic устойчивой системой навигации и связи, программно-аппаратным обеспечением, обеспечивающим автоматическое сопровождение целей, и другими особенностями.

Ранее писали, что ВСУ могут остаться без дронов Mavic из-за ограничений со стороны китайских производителей. Эти БПЛА используются бойцами для ведения разведки с воздуха и корректировки артиллерии на небольшом расстоянии.