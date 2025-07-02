ВСУ могут остаться без "Мавиков": есть ли у Украины альтернатива китайским БПЛА

Силы обороны Украины все чаще сталкиваются с нехваткой беспилотников DJI Mavic из-за экспортных ограничений со стороны Китая.

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Китайские "Мавики" массово используются военными для ближней разведки и корректировки артиллерии. При этом общая тенденция указывает на то, что БПЛА DJI могут исчезнуть с фронта, считают в "РБК-Украина".

Полномасштабная война увеличила спрос на Mavic в Украине в десятки раз. В 2023 году премьер-министр Денис Шмыгаль даже заявил, что украинцы выкупают до 60% мирового производства этих беспилотников.

Однако в мае 2025 года президент Владимир Зеленский сообщил, что китайский Mavic "открыт для россиян, но закрыт для украинцев". Командование Сил беспилотных систем (СБС) ВСУ подтвердило, что со стороны китайских производителей есть неофициальные ограничения. В частности, речь идет об увеличении сроков доставки, росте цен и усложненной логистике.

Недостаток "Мавиков" также отметил начальник штаба батальона беспилотных систем ANTARES бригады "Рубеж" Самир Махмудов. По его словам, ограничения стали ощутимыми еще в прошлом году. Военный отметил, что подразделения "выкручиваются с помощью системы "Е-баллов" и обращаются к волонтерам.

Есть ли альтернатива "Мавикам"

Командир взвода ударных БПЛА 109 бригады ТРО ВСУ Егор Фирсов рассказал, что есть ряд БПЛА от других иностранных производителей, поэтому идет поиск путей для их приобретения. Чтобы упростить этот процесс, в Минобороны недавно предложили разрешить бригадам самостоятельно закупать дроны.

Дрон Autel EVO 2 Фото: 5 канал

Что касается отечественных альтернатив, по словам министра обороны Рустема Умерова, на сегодня украинские производители уже могут производить около 4 млн дронов в год, из них 1,5 млн БПЛА уже получили бойцы на фронте.

В СБС отметили, что дроны Mavic до сих пор составляют существенную часть БПЛА на фронте. В то же время в подразделениях уже используются некоторые украинские разведывательные БПЛА. Среди упомянутых аппаратов — Autel, "Линза", "Мамба", "Шарк" или "Валькирия".

Дрон "Шмавик" Фото: Defence Express

По данным Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, в нашей стране уже создано по меньшей мере десять аналогов китайского "Мавика". В их числе — разведывательный дрон "Шмавик".

Вадим Горюшко, директор компании VPP Invest, которая занимается производством дронов, отметил, что повторить DJI Mavic технологически невозможно, потому что этот дрон является результатом многолетних инвестиций и усовершенствований. Однако украинские производители экспериментируют и развиваются, поэтому не исключено, что в будущем отечественные БПЛА превзойдут китайские.

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Без Mavic как без iPhone: украинские военные о потере ключевого дрона на фронте

Хотя БПЛА Mavic в основном используются для разведки, ВСУ также адаптировали их для ударных целей. По словам Егора Фирсова, на ударные миссии блокировка китайских коптеров повлияла значительно меньше, чем на разведывательные.

Сегмент боевых FPV-дронов также частично зависит от Китая, особенно в плане электроники и моторов. Однако в конце 2024 года украинская компания Vyriy Drone уже собрала первый образец FPV-дрона полностью из украинских комплектующих.

Напомним, украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink от SpaceX.