В Украине создали 10 аналогов китайского дрона DJI Mavic: зачем это понадобилось (фото)

Разработка новых БПЛА снизит зависимость ВСУ от иностранных закупок, заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Украинские инженеры разработали меньшей мере 10 аналогов популярного китайского гражданского квадрокоптера DJI Mavic. Об этом сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время летных испытаний, передает Forbes Ukraine.

Дрон PD10ND Фото: Forbes Ukraine

По словам министра, два производителя уже прошли все необходимые сертификации и кодификации, чтобы дроны могло закупать Министерство обороны Украины. Один из них – производитель БПЛА "Шмавик".

Дрон "Шмавик" Фото: dev.ua

Кроме того, еще восемь украинских производителей разработали свои модели БПЛА и могут производить их массово. В частности, издание опубликовало фото дронов PD10ND, Yautja, Ptakh-S, Viy Kruk и Zoom.

Дрон Ptakh-S Фото: Forbes Ukraine

Герман Сметанин отметил, что в краткосрочной перспективе украинские производители не смогут заменить весь флот DJI Mavic ВСУ. Однако, по его словам, Украина будет стараться сбавлять закупки зарубежных БПЛА, заменяя их отечественными.

Дрон Viy Kruk Фото: Forbes Ukraine

"Это снизит зависимость от иностранных закупок и оставит значительную часть средств внутри страны", — подчеркнул глава Минстратегпрома.

Дрон Zoom Фото: Forbes Ukraine

Напомним, украинская компания Frontline представила на DefenceTech Valley от Brave1 разведывательный беспилотник Zoom, который в перспективе может стать дополнением, даже заменой китайским дронам DJI Mavic.

Ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко также заявил, что в период с 16 августа по 16 сентября Агентство оборонных закупок отправило Вооруженным силам Украины всего 50 дронов Mavic 3T.