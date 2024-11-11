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Диджитал Российско-украинская война

В Украине создали 10 аналогов китайского дрона DJI Mavic: зачем это понадобилось (фото)

БПЛА, дроны, Yautja, DJI Mavic, Мавик, фото
Фото: Forbes Ukraine | В Украине создали 10 аналогов DJI Mavic

Разработка новых БПЛА снизит зависимость ВСУ от иностранных закупок, заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.

Украинские инженеры разработали меньшей мере 10 аналогов популярного китайского гражданского квадрокоптера DJI Mavic. Об этом сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время летных испытаний, передает Forbes Ukraine.

Дрон, PD10ND, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон PD10ND
Фото: Forbes Ukraine

По словам министра, два производителя уже прошли все необходимые сертификации и кодификации, чтобы дроны могло закупать Министерство обороны Украины. Один из них – производитель БПЛА "Шмавик".

Дрон, шмавик, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон "Шмавик"
Фото: dev.ua

Кроме того, еще восемь украинских производителей разработали свои модели БПЛА и могут производить их массово. В частности, издание опубликовало фото дронов PD10ND, Yautja, Ptakh-S, Viy Kruk и Zoom.

Дрон, Ptakh-S, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Ptakh-S
Фото: Forbes Ukraine

Герман Сметанин отметил, что в краткосрочной перспективе украинские производители не смогут заменить весь флот DJI Mavic ВСУ. Однако, по его словам, Украина будет стараться сбавлять закупки зарубежных БПЛА, заменяя их отечественными.

Дрон, Viy Kruk, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Viy Kruk
Фото: Forbes Ukraine

"Это снизит зависимость от иностранных закупок и оставит значительную часть средств внутри страны", — подчеркнул глава Минстратегпрома.

Дрон, Zoom, БПЛА, фото Fullscreen
Дрон Zoom
Фото: Forbes Ukraine

Напомним, украинская компания Frontline представила на DefenceTech Valley от Brave1 разведывательный беспилотник Zoom, который в перспективе может стать дополнением, даже заменой китайским дронам DJI Mavic.

Ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко также заявил, что в период с 16 августа по 16 сентября Агентство оборонных закупок отправило Вооруженным силам Украины всего 50 дронов Mavic 3T.