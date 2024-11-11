В Украине создали 10 аналогов китайского дрона DJI Mavic: зачем это понадобилось (фото)
Разработка новых БПЛА снизит зависимость ВСУ от иностранных закупок, заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин.
Украинские инженеры разработали меньшей мере 10 аналогов популярного китайского гражданского квадрокоптера DJI Mavic. Об этом сказал министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин во время летных испытаний, передает Forbes Ukraine.
По словам министра, два производителя уже прошли все необходимые сертификации и кодификации, чтобы дроны могло закупать Министерство обороны Украины. Один из них – производитель БПЛА "Шмавик".
Кроме того, еще восемь украинских производителей разработали свои модели БПЛА и могут производить их массово. В частности, издание опубликовало фото дронов PD10ND, Yautja, Ptakh-S, Viy Kruk и Zoom.
Герман Сметанин отметил, что в краткосрочной перспективе украинские производители не смогут заменить весь флот DJI Mavic ВСУ. Однако, по его словам, Украина будет стараться сбавлять закупки зарубежных БПЛА, заменяя их отечественными.
"Это снизит зависимость от иностранных закупок и оставит значительную часть средств внутри страны", — подчеркнул глава Минстратегпрома.
Напомним, украинская компания Frontline представила на DefenceTech Valley от Brave1 разведывательный беспилотник Zoom, который в перспективе может стать дополнением, даже заменой китайским дронам DJI Mavic.
Ранее младший сержант ВСУ в отставке, председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко также заявил, что в период с 16 августа по 16 сентября Агентство оборонных закупок отправило Вооруженным силам Украины всего 50 дронов Mavic 3T.