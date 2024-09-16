ВСУ за месяц получили от Минобороны 50 "мавиков": в Агентстве оборонных закупок объяснили почему

По словам младшего сержанта ВСУ в отставке Юрия Гудименко, ранее поставки Mavic 3T на фронт измерялись тысячами. В Агентстве оборонных закупок заявили, что победители тендеров часто отказываются от подписания контрактов, или задерживают поставки.

Related video

В период с 16 августа по 16 сентября Агентство оборонных закупок отправило Вооруженным силам Украины 50 дронов Mavic 3T. Об этом сообщил младший сержант ВСУ в отставке, председатель ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ранее на передовую такие беспилотники поступали тысячами.

"Не 50 тысяч, не 5 тысяч и даже не 500, а 50 с**ных Mavic 3T на всю армию? Это по пол "мавика" на бригаду? Или по четверти мавика? При том, что раньше поставки таких дронов измерялись тысячами, а теперь — 50 штук? Кто за это ответит?" — возмутился Гудименко.

Фото: Скриншот

Реакция Агентства оборонных закупок

Агентство оборонных закупок отреагировало на претензии в комментариях под сообщением Гудименко. Сообщается, что в 2024 году Министерство обороны довело до Агентства потребность в закупке 20 тысяч DJI Mavic — 15 тысяч 3E и 5 тысяч 3T. Все закупки осуществлялись через систему Prozorro.

С апреля в войска было поставлено более 16 тысяч "мавиков", среди них 3,5 тыс. Mavic 3T.

"Поставка остальных 1,5 тыс. DJI Mavic 3T будет происходить до конца октября. К сожалению, имели место случаи, когда победители тендеров через некоторое время отказывались от подписания контракта, или же задерживали поставки. Сейчас вместе с Министерством обороны мы нарабатываем варианты, как избегать рисков, влияющих на ритмичность поставок", — пояснили в Агентстве оборонных закупок.

Фото: Скриншот

А также добавили, что на прошлой неделе получили дополнительный запрос от Минобороны на контрактирование БпЛА, в частности DJI Mavic 3T. Они будут законтрактованы и поставлены до конца года, пообещали в Агентстве.

Напомним, 4 сентября журналистка Татьяна Николаенко рассказала о некачественном мясе, которое получают украинские военные под Покровском.

11 сентября Минобороны одобрило поставки в ВСУ дронов-бомбардировщиков "Черная вдова".